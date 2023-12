Ampel an Unfallstelle außer Betrieb Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (18.

Wesseling (ots) - Dezember) an einer Kreuzung in Wesseling ist ein Autofahrer (41) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Zum Zeitpunkt der Kollision war die Ampel außer Betrieb.



Laut ersten Erkenntnissen soll der 41-Jährige gegen 9.15 Uhr mit seinem Chevrolet auf der Siebengebirgsstraße in Fahrtrichtung Bornheim unterwegs gewesen sein. Beim Passieren der Kreuzung zur Urfelder Straße habe ihn die Fahrerin (32) eines Kias an der linken Fahrzeugseite erfasst. Die 32-Jährige soll auf der Urfelder Straße aus Richtung Urfeld kommend gefahren sein. Beide Fahrzeuge kamen mit starken Beschädigungen auf der Siebengebirgsstraße in Fahrtrichtung Bornheim zum Stehen.



Polizisten sperrten Teile der Kreuzung für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten ab. Fachfirmen schleppten die am Unfall beteiligten Fahrzeuge ab.



Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache haben die Beamten des Verkehrskommissariats der Polizei Rhein-Erft-Kreis bereits aufgenommen. (hw)



