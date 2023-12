Rettungskräfte bringen Senior mit lebensgefährlichen Verletzungen in Klinik Bei dem Brand eines Einfamilienhauses in Elsdorf-Niederembt am späten Dienstagnachmittag (19.

Elsdorf (ots) - Dezember) hat eine Seniorin (89) so schwere Verletzungen erlitten, dass sie noch am Einsatzort verstarb. Ein Mann (84) wurde bei dem Brand lebensgefährlich verletzt. Feuerwehrleute retteten den Schwerverletzten aus dem brennenden Haus und versorgten ihn medizinisch. Rettungskräfte brachten den Patienten in eine Spezialklinik.



Gegen 17.40 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei wegen des Feuers in der Mühlenstraße. Als die Beamten eintrafen, standen Teile des Hauses bereits in Brand. Polizisten sperrten die Landesstraße (L) 277 zwischen Niederembt und der Bundesstraße (B) 55, während die Feuerwehr den Brand löschte und die Bewohner aus dem Haus barg. Kriminalbeamte übernahmen umgehend die Ermittlungen am Einsatzort und beschlagnahmten den Brandort. Die Einsatzkräfte gaben die gesperrte Straße gegen 21.45 Uhr wieder für den Verkehr frei.



Ein Brandermittler der Polizei Rhein-Erft-Kreis hat heute (20. Dezember) bereits das unbewohnbare Haus aufgesucht. Die Brandursache ist derzeit noch Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zur genauen Brandursachenuntersuchung unterstützt ein Gutachter die Ermittlungen der Polizei. (jus)



