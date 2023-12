Kennzeichen sichergestellt - Weiterfahrt untersagt Polizisten haben in der Nacht zu Mittwoch (20. Dezember) in Bedburg einen auffälligen Autofahrer (30) kontrolliert.

Bedburg (ots) - Die Kennzeichen an seinem Mercedes waren als gestohlen gemeldet. Beamte des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen.



Gegen 1.10 Uhr passierte der spätere Beschuldigte die Streifenbeamten mit sehr hoher Geschwindigkeit im Bereich des Hohenholer Wegs. Aufgrund des auffälligen Fahrverhaltens überprüften die Beamten die Kennzeichen am Auto. Wie sich herausstellte, waren diese zuvor als gestohlen gemeldet.



Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung des Mercedes auf und kontrollierten Auto und Fahrer an der Gustav-Heinemann-Straße. Hier räumte der 30-Jährige den Diebstahl der Kennzeichen und die anschließenden Anbringung an seinem Fahrzeug ein.



Die Beamten stellten das Diebesgut sicher, untersagten dem Mann die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige. Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Kennzeichenmissbrauchs und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. (hw)



