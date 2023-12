Polizisten fuhren am Donnerstagnachmittag und -abend zu mehr als 50 wetterbedingten Einsätzen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat am Donnerstag (21. Dezember, 16 Uhr bis 23.59 Uhr) mehr als 50 wetterbedingte Einsätze im Rhein-Erft-Kreis abgearbeitet.

Rhein-Erft-Kreis (ots) - In den meisten Fällen fuhren die Polizisten zu Einsätzen, bei denen unter anderem Straßenschilder oder Bäume auf Straßen und Wege geraten waren. Außerdem nahmen Beamte am Donnerstagabend zwei Verkehrsunfälle mit umgestürzten Bäumen auf, bei denen Autofahrer verletzt worden sind.



In Frechen wurde gegen 19 Uhr ein Autofahrer (25) leicht verletzt. Laut ersten Erkenntnissen stand der 25-Jährige mit seinem Ford sowie ein weiterer Autofahrer (33) an einer Rotlicht zeigenden Ampel auf der Bonnstraße. Währenddessen sei ein Baum auf die Autos gestürzt und beschädigte diese. Polizisten sperrten die Unfallstelle für die Zeit der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme.



Bei einem Verkehrsunfall in Pulheim-Brauweiler zog sich ein 38-Jähriger leichte Verletzungen zu. Laut ersten Erkenntnissen war der Autofahrer mit seinem Ford auf der Landesstraße (L) 213 in Fahrtrichtung Glessen unterwegs. Während der Fahrt sei ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt und erfasste den Fiesta. Die alarmierten Beamten sperrten die L 213 bis etwa 21.15 Uhr ab.



Rettungskräfte brachten die Leichtverletzten in beiden Fällen in ein Krankenhaus. Feuerwehrleute beseitigten die umgestürzten Bäume von den Straßen. Mitarbeiter eines Transportunternehmens schleppten den Ford ab. Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats der Polizei Rhein-Erft-Kreis haben die Ermittlungen zu den Verkehrsunfällen aufgenommen. (sc)



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02271 81-3305

Fax: 02271 81-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de







Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell