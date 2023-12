Polizisten in ihrer Freizeit griffen ein Polizisten haben am Donnerstagabend (21. Dezember) in Brühl einen Mann (31) vorläufig festgenommen.

Brühl (ots) - Ihm wird vorgeworfen mehrere Gegenstände aus einem geparkten Auto entwendet zu haben. Anschließend soll er den Autobesitzer, der ihn auf frischer Tat ertappte und festhielt, gebissen und mit einem Reizstoff besprüht haben. Polizisten, die in ihrer Freizeit vor Ort waren, schritten ein.



Laut ersten Erkenntnissen soll der Geschädigte (42) gegen 20 Uhr beobachtet haben wie der spätere Beschuldigte sich in der Nähe seines geparkten Autos an der Burgstraße aufgehalten habe. Als er erkannt habe, dass der Mann mehrere Gegenstände aus seinem Auto mit sich führte, sei er dem Verdächtigen gefolgt und habe ihn festgehalten. Dieser soll ihm letztlich in einen Finger gebissen und einen Reizstoff in die Augen gesprüht haben. Zwei Polizisten, die sich in ihrer Freizeit in der Nähe aufhielten, schritten ein, als sie die Hilferufe des leicht verletzten Geschädigten hörten. Sie hielten den Verdächtigen bis zum Eintreffen eines alarmierten Streifenteams fest.



Die Beamten brachten den mutmaßlichen Dieb zu einer Polizeiwache. Bei seiner Durchsuchung fanden sie eine Reizgassprühdose und stellten diese sicher. Der Mann muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten. Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (hw)



