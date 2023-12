Unbekannte entwenden mehrere Grills und Elektrogeräte Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren unbekannten Tätern.

Bedburg (ots) - Ihnen wird vorgeworfen, zwischen Samstagnachmittag (23. Dezember) und Mittwochvormittag (27. Dezember) in eine Lagerhalle in Bedburg eingebrochen zu sein und mehrere Gegenstände entwendet zu haben.



Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.



Ein Mitarbeiter des Lagers alarmierte am Mittwochmorgen die Polizei. Gegen 10 Uhr wäre er zur Halle an der Adolf-Silverberg-Straße zurückgekehrt und hätte bemerkt, dass das Tor zum Lager offenstand. In der Lagerhalle soll er dann Hebelmarken an einer Tür festgestellt haben. Nach derzeitigem Sachstand stahlen die Einbrecher mehrere Grills sowie diverse Elektrogeräte.



Hinzugerufene Beamte sicherten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. (jus)



