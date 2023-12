Tatverdächtige bedrohten Tankstellenmitarbeiterin mit Messer Beamte des Rhein-Erft-Kreises haben am Mittwochabend (27.

Bergheim (ots) - Dezember) zwei Jugendliche (15, 16) in Bergheim-Zieverich festgenommen. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, eine Tankstelle überfallen und eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht zu haben.



Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die maskierten Tatverdächtigen die Tankstelle gegen 21 Uhr betreten haben. Dann habe einer der Jugendlichen die Angestellte mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Nachdem die Mitarbeiterin den Tätern Bargeld übergeben habe, seien diese auf der Aachener Straße in Richtung der Straße "Am Knüchelsdamm" geflüchtet.



Alarmierte Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach den Flüchtigen auf. In der Königsgasse beobachtete ein Beamter zwei junge Männer, die mit der Personenbeschreibung der Geschädigten übereinstimmten. Er stellte die Tatverdächtigen und nahm sie vorläufig fest.



Beamte des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Jugendlichen müssen sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung verantworten. (jus)



