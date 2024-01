Wegen des Verdachts der Trunkenheit ordneten Polizisten bei dem Autofahrer eine Blutprobe an Am frühen Neujahrsmorgen (1. Januar) sind mehrere Männer bei einem Verkehrsunfall in Bedburg teils schwer verletzt worden.

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Rettungskräfte kümmerten sich noch an der Unfallstelle um den Toyota-Fahrer (51) und seinen zwei Fahrzeuginsassen (31 und 37 Jahre). Bei der Unfallaufnahme bemerkten Polizisten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 51-Jährigen. Wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und der Gefährdung des Straßenverkehrs ordneten die Beamten eine Blutprobe an, die ein Arzt wenig später entnahm.



Nach ersten Ermittlungen war der 51-Jährige zusammen mit seinen Begleitern gegen 4.40 Uhr in seinem Yaris auf der Grevenbroicher Straße in Richtung Bedburg-Rath unterwegs. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache verlor der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach.



Hinzugerufene Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf, sicherten Spuren am Unfallort und stellten den Führerschein des 51-Jährigen sicher. (jn)



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02271 81-3305

Fax: 02271 81-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de







Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell