Täter bedroht Angestellten mit Pistole Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagabend (29.

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Dezember) in einem Lebensmittelmarkt in Elsdorf-Angelsdorf unter Vorhalt einer Pistole Bargeld gefordert. Er flüchtete wenig später ohne Beute. Laut den Mitarbeitern soll der Täter etwa 170 Zentimeter groß und schlank gewesen sein. Er soll mit einem roten Pullover mit Kapuze bekleidet gewesen sein und einen Mund-Nasen-Schutz, Sonnenbrille und Handschuhe getragen haben. Er soll eine grüne Plastiktüte mitgeführt haben.



Die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 13 suchen Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder verdächtige Feststellungen zur Tatzeit gemacht haben. Angaben nehmen die Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.



Laut ersten Ermittlungen soll der Unbekannte gegen 21 Uhr den Verbrauchermarkt an der Ohndorfer Straße betreten haben. Er soll eine schwarze Pistole aus der Tüte gezogen und von einem Mitarbeiter (21) Bargeld gefordert haben. Ein weiterer Angestellter (38) soll den Täter aufgefordert haben, das Geschäft zu verlassen. Der Unbekannte soll dem 38-Jährigen dann mit der Pistole ins Gesicht geschlagen haben, woraufhin diese zerbrach. Kriminalbeamte stellten später mögliche Bruchstücke einer Spielzeugwaffe sicher.



Alarmierte Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung nach dem flüchtigen Täter ein und fertigten eine Strafanzeige. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Mitarbeiter in ein Krankenhaus. (rs)



