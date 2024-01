Messer beim Tatverdächtigen sichergestellt Polizisten haben am Dienstagnachmittag (2. Januar) in Wesseling einen mutmaßlichen Ladendieb (48) vorläufig festgenommen.

Wesseling (ots) - Mitarbeiter des Ladens riefen die Polizei und teilten mit, dass der Verdächtige ein Messer dabei habe.



Laut ersten Erkenntnissen soll der 48-Jährige gegen 15 Uhr den Verbrauchermarkt am Westring betreten haben. Ein Angestellter habe den Mann dann dabei beobachtet, wie er mehrere Lebensmittel im Markt konsumiert habe. Als er anschließend ohne zu bezahlen den Laden verlassen wollte, habe ihn der Mitarbeiter angesprochen und anschließend die Polizei verständigt.



Von den alarmierten Polizisten ließ sich der Beschuldigte widerstandslos festnehmen. Ein Messer habe er sichtbar an seinem Gürtel getragen. Ein Zweites fanden die Beamten bei der Durchsuchung des Mannes. Die anschließenden Überprüfung seiner Personalien ergab, dass er bereits mit Fahndungen gesucht wird. Auf Anordnung einer Staatsanwältin nahmen Beamte den Mann, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, fest. Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die weiteren Ermittlungen übernommen. (hw)



