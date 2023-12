Am Fr., 01.12.2023, gegen 22:00 Uhr, kam es in Kerpen-Türnich zu einem Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen.

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Der 21-jährige Unfallverursacher befuhr die Heerstraße in Fahrtrichtung Kerpen- Horrem. Zwei weitere Personen befanden sich im Fahrzeug.



Offensichtlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Hauswand. Danach fuhr er nach links und prallte frontal gegen eine andere Hauswand auf der gegenüberliegenden Straßenseite.



Alle Fahrzeuginsassen wurden durch den Verkehrsunfall schwer verletzt. Sie wurden verschiedenen Krankenhäusern zugeführt.



Dem Fahrer wurde eine Blutprobe wegen Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss entnommen. Sein Führerschein und sein Fahrzeug wurden sichergestellt. Weiterhin wird neben Straftaten hinsichtlich der Unfallursachen auch wegen Durchführen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen ihn ermittelt.



Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Heerstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ein Statiker wurde zur Überprüfung des beschädigten Hauses herangezogen. (Gr.)



