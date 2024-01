35-Jähriger durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt Zeven-Aspe.

Rotenburg (ots) - In der Nacht zu Silvester ist ein 35-jähriger Zevener bei einem Streit lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sei es gegen 3 Uhr früh zwischen ihm und einem 26 Jahre alten, ebenfalls aus Zeven stammenden Mann, im Rahmen einer Feier zu Streitigkeiten gekommen. Die Auseinandersetzung habe sich dann auf den Gehweg an der Industriestraße verlagert. Bei den Handgreiflichkeiten erlitt der 35-Jährige Messerstiche in den Oberkörper. Der 26-Jährige ergriff zunächst die Flucht. Das lebensgefährlich verletzte Opfer wurde in das Rotenburger Diakonieklinikum eingeliefert. Wenig später erschien der Flüchtige beim Polizeikommissariat Zeven, um selbst eine Körperverletzung anzuzeigen. Der Mann wurde als einer an den Vorfällen in der Industriestraße Beteiligten identifiziert und vorläufig festgenommen. Der Gesundheitszustand des durch die Stiche verletzten Mannes hat sich mittlerweile stabilisiert. Gegen den 26-Jährigen leitete die Zevener Polizei ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Er wurde nach Abschluss der Ermittlungen auf freien Fuß gesetzt.