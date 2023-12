Älteres Ehepaar verunglückt auf der K 114 - 83-Jährige verstirbt im Krankenhaus Breddorf.

Rotenburg (ots) - Eine 83-jährige Frau ist am Sonntagabend an den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls verstorben. Am Nachmittag gegen 14 Uhr war die Frau als Beifahrerin im Opel ihres 83-jährigen Ehemanns auf der K 114 zwischen Hepstedt und Breddorf unterwegs, als das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte der Opel mit einem Straßenbaum, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und blieb im linken Seitenraum liegen. Fahrer und Beifahrerin wurden im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Dort erlag die 83-Jährige ihren schweren Verletzungen.



Polizei stoppt Alkoholfahrt



Bremervörde. Eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei hat am Samstagabend die Alkoholfahrt eines 40-jährigen Autofahrers gestoppt. Der Mann war gegen 18.30 Uhr mit seinem Wagen in der Bremer Straße unterwegs, als er den Beamtinnen auffiel. Trotz Dunkelheit hatte er die Beleuchtung des Fahrzeugs nicht eingeschaltet. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass der 40-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte den ersten Eindruck: mehr als 1,1 Promille. In der OsteMed Klinik musste der Fahrer eine Blutprobe abgeben.



Unter Alkohol und Drogen am Steuer



Sittensen. Vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen ist ein 30-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Montag in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Sittensen geraten. Eine Streifenbesatzung hatte den Ford des Mannes gegen 2.30 Uhr in der Stader Straße gestoppt. Im Gespräch mit dem Fahrer erkannten die Polizisten bei ihm Anzeichen für den Konsum von Alkohol und Drogen. Einem Urintest zu Folge dürfte der Mann zuvor Marihuana geraucht haben. Er musste eine Blutprobe abgeben.



Ohne gültige Fahrerlaubnis



Zeven. Ohne gültige Fahrerlaubnis ist ein 40-jähriger Autofahrer am Sonntagmittag in der Rhalandstraße unterwegs gewesen. Gegen 12.45 Uhr hatte ein Streifenteam der Zevener Polizei seinen BMW zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Dabei legte der Mann den Beamten einen georgischen Führerschein vor. Da sich der 40-Jährige seit etwa vier Jahre in Deutschland aufhält, hätte der diese Fahrerlaubnis bei der zuständigen Führerscheinstelle umschreiben lassen müssen. Die Polizei leitete gegen ihn ein Strafverfahren ein.