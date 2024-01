Autokennzeichen in der Dresdener Straße gestohlen Rotenburg.

Rotenburg (ots) - In der Silvesternacht haben Unbekannte in der Dresdener Straße Kennzeichen von drei Pkw gestohlen. In zwei Fällen montierten sie nur das hintere Kennzeichen ab. Von einem Pkw wurde das hintere und das vordere Kennzeichen abgebaut. Zeugen, die in dieser Nacht verdächtige Personen in der Dresdener Straße gesehen haben oder andere Angaben machen können, wenden sich bitte unter Telefon 04261/947-0 an die Rotenburger Polizei.



Wohnungseinbruch in der Silvesternacht



Rotenburg. In der Nacht zu Neujahr sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Turmstraße eingebrochen. Auf der Rückseite brachen sie das Fenster zum Wohnzimmer auf. Beim Durchstöbern der Wohnung fiel den Unbekannten Schmuck in die Hände.



Zigarettenautomat gesprengt



Sottrum. Unbekannte haben in der Silvesternacht in der Jahnstraße einen Zigarettenautomaten aufgesprengt. Durch die Wucht der Explosion wurden Automatenteile auf den angrenzenden Gehweg geschleudert und das Gerät komplett zerstört. Ob die Täter Bargeld oder Tabakwaren erbeutet haben, ist noch unklar. Hinweise erbittet die Sottrumer Polizei unter Telefon 04264/83646-0.