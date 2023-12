Brand in der Innenstadt - Polizei rettet Bewohner über das Dach Rotenburg.

Rotenburg (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen ist es in der Rotenburger Innenstadt zum Brand eines Wohn- und Geschäftshauses am Stadtstreek gekommen. Gegen 5 Uhr früh wurde die Polizei zunächst darüber informiert, dass in der Straße Am Wasser Gegenstände aus einem Fenster geworfen worden seien. Vor Ort stellten die Beamten das Feuer in einer Dachgeschosswohnung fest. Mit einer Leiter konnten sie den 40-jährigen Bewohner der brandbetroffenen Wohnung über das Dach retten. Der Mann kam mit leichten Verletzungen in das Rotenburger Diakonieklinikum. Weitere sechs Personen konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Zur Ursache des Brandes und zur Höhe des Schadens kann die Polizei noch keine Angaben machen. Die Brandspezialisten werden nach den Löscharbeiten ihre Ermittlungen aufnehmen.