Bundeswehrunimog von Hof entwendet -Zeugen gesucht- Rotenburg.

Rotenburg (ots) - Am Dienstagabend, gegen 20:45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Daimler Unimog vom Gelände einer Werkstatt im Bereich der Alten Dorfstraße in Rotenburg-Unterstedt. Vermutlich ein unbekannter Täter hebelte das Tor des Werkstattgeländes auf, brach den dort zur Reparatur abgestellten Unimog auf und entwendete diesen. Bei dem Unimog handelt es sich um ein Bundeswehrfahrzeug. Der Täter flüchtete mit dem Fahrzeug in Richtung Verden. Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise zu dem Täter oder möglichen Mittätern bzw. Fahrzeuge, die in Verbindung mit der Tat gebracht werden können unter 04261-947-0.