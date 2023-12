Rotenburg+ Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagabend kam es im Rotenburger Stadtgebiet zu 24 Fällen von Kennzeichendiebstählen.

Polizeiinspektion Rotenburg (ots) - Bei der polizeilichen Aufnahme einer Tat am Samstagabend rückte eine Gruppe von vier Jungs im Alter zwischen 11 und 14 Jahren in den Fokus der Ermittlungen. Die Vier stellten sich bereits bei einer vorhergehenden Tat der Polizei als Zeugen zur Verfügung. Als sie dann später wieder im Nahbereich einer Tat festgestellt wurden, räumten sie die Diebstähle ein und führten die Beamten zu den Verstecken. Hier konnten dann alle bereits als geklaut angezeigten Kennzeichen sowie weitere, noch nicht zur Anzeige gebrachten Kennzeichentafeln, sichergestellt werden.



Scheeßel+ In der Nacht zu Samstag kam es zu einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Straße "Am Bahnhof" in Scheeßel. Die Täter drangen über ein Fenster im Obergeschoss ins Gebäude ein und entwendeten diverse elektrische Geräte. Die Polizei bittet hierfür um Hinweise zu Feststellungen oder verdächtigen Wahrnehmungen in der Nacht unter der Telefonnummer 04261-9470.