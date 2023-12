Aufmerksame Passanten vereiteln Fahrraddiebstahl am helllichten Tag Zeven.

Rotenburg (ots) - Aufmerksame Zeugen befanden sich am Donnerstagnachmittag gerade in der Nähe eines Supermarktes in der Straße "Auf der Worth", als sie beobachteten, wie ein 42 Jahre alter Täter ein am Fahrradstand abgestelltes Pedelec entwendete. Anschließend konnten sie sehen, wie der Mann das Diebesgut hinter dem Supermarkt versteckte. Die Zeugen reagierten zügig. Sie alarmierten die Polizei und hielten den Täter bis zum Eintreffen der Beamten fest. Das hochwertige Rad konnte anschließend zugeordnet werden und dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden. Gegen den 42-jährigen Fahrraddieb wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



Ohne Versicherung im öffentlichen Verkehrsraum - Pkw stillgelegt



Visselhövede. Gegen 19:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte aus Rotenburg einen Mercedes CLS in der Lönsstraße. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass das Fahrzeug nicht pflichtversichert war. Der Wagen wurde stillgelegt und ein Strafverfahren gegen den 32 Jahre alten Fahrer eingeleitet.



Trunkenheitsfahrt beendet - Mann absolut fahruntüchtig



Visselhövede. Beamte der Rotenburger Polizei kontrollierten am späten Donnerstagabend einen Pkw VW Passat in der Burgstraße. Bei der Kontrolle mussten die Beamten feststellen, dass der 50 Jahre alte Mann hinter dem Steuer erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Atemalkoholkontrolle zeigte einen Wert von 1,32 Promille. Der 50-Jährige musste umgehend seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben.



Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - drei Menschen werden leicht verletzt



Zeven. Gestern, gegen 07:20 Uhr, ist es zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen gekommen. Die 40-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta übersah in der Scheeßeler Straße - beim Einfahren in den Kreuzungsbereich - den 54 Jahre alten Fahrer eines VW Multivan, der sich zu diesem Zeitpunkt auf der kreuzenden Vorfahrtstraße befand. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Multivan gegen einen entgegenkommenden und bis dato unbeteiligten Ford Mondeo eines 55-jährigen Mannes geschleudert. Die 40-jährige Unfallverursacherin, ein 11-jähriger Mitfahrer sowie der 54 Jahre alte VW-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den drei Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 37.000,00 EUR geschätzt.



Beim Abbiegen übersehen - Radfahrerin wird leicht verletzt



Zeven. Am Donnerstagmorgen ist es gegen 07:40 Uhr im Bereich der Bäckerstraße/Rhalandstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer Radfahrerin gekommen. Im Bereich der Einmündung zur Rhalandstraße übersah der 67-jähriger Pkw-Führer eines Ford Fiesta eine 19-jährige Fahrradfahrerin, als er sich gerade im Abbiegevorgang nach rechts befand. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 19 Jahre alte Frau leicht.