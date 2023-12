Hansalinie A1: Planenschlitzer bleiben mit Transporter liegen - Polizei bittet um Hinweise Grundbergsee/A1. Elektroartikel im Wert von über einhunderttausend Euro haben unbekannte Täter in der Nacht zum vergangenen Samstag auf dem Gelände der Rastanlage Grundbergsee Süd an der Hansalinie A1 aus einem Sattelzug gestohlen.

Rotenburg (ots) - Insgesamt gingen die vier bis fünf Unbekannten dreizehn Sattelzüge an und schlitzten die Planen der Auflieger mit einem scharfen Gegenstand auf. In einem tatbetroffenen Sattelzug fanden sie das hochwertige Transportgut und luden es in einen weißen Kleintransporter um. Das wurde von einem Zeugen beobachtet. Er informierte daraufhin die Autobahnpolizei Sittensen. Kurz darauf fanden die eingesetzten Beamten auf dem Seitenstreifen der Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg das gesuchte, offenbar liegengebliebene Täterfahrzeug. Die Insassen waren mittlerweile in einen anderen Pkw umgestiegen und hatten ihre Flucht fortgesetzt. Eine Sofortfahndung nach ihnen blieb ohne Erfolg. Wie sich herausstellte, hatten sie ihre Beute in dem Transporter zurücklassen müssen. Weitere Hinweise zu den Flüchtigen nimmt die Autobahnpolizei Sittensen unter Telefon 04281/59414-0 entgegen.



Unterschiedliche Versionen nach Kreuzungsunfall - Polizei sucht Zeugen



Rotenburg. Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend vergangener Woche im Kreuzungsbereich Brockeler Straße/Harburger Straße ereignet hat, suchen die Unfallermittler der Rotenburger Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen habe sich der Fahrer eines schwarzen VW Passat mit grüner Schrift gegen 18.45 Uhr auf der Rechtsabbiegespur der Brockeler Straße ortsauswärts eingeordnet. Links neben ihm auf der Geradeaus-/Rechtsspur in Richtung Wümmepark habe ein weißer Seat gestanden. Bei Grün seien beide Fahrzeug geradeaus gefahren und miteinander kollidiert. Zum Unfallablauf gibt es unterschiedliche Aussagen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte unter Telefon 04261/947-0.