Kinderwagen als Transportmittel für Diebesgut Visselhövede.

Rotenburg (ots) - Am Dienstagnachmittag gegen 15:15 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Goethestraße in Visselhövede zu einem Ladendiebstahl. Ein bislang unbekanntes Paar betrat mit einem Kinderwagen den Markt. In den Gängen des Marktes verstauten sie unzählige Waren in dem mitgeführten Kinderwagen. Als ein Mitarbeiter des Marktes das Täterpaar beim Passieren der Kasse darauf ansprechen wollte, flüchteten der Mann und die Frau in unbekannte Richtung. Den Kinderwagen, in dem sich entgegen der Erwartung des Mitarbeiters kein Kind, sondern diverse entwendete Alkoholika aus dem Supermarkt befanden, ließen die beiden Täter vor Ort stehen. Wer Hinweise zu den Tätern oder zu eventuell genutzten Fahrzeugen des Paares geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Visselhövede unter 04262-995908-0



Achtung! Anrufe falscher Polizisten



Landkreis Rotenburg. Vermehrt gehen bei der Polizei Meldungen über Anrufe von falschen Polizeibeamten ein. Häufig werden ältere Menschen angerufen, es werden Geschichten erfunden, um die Angerufenen unter Druck zu setzen, um an Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zu gelangen. So auch am Montagabend in Gnarrenburg, als sich eine männliche Person am Telefon als Polizeibeamter ausgab und spezielle Fragen stellte, um Informationen über die Wertsachen der 42-jährigen Frau zu erlangen. Nachdem die Angerufene den Trick allerdings bemerkte, beendete der Betrüger das Telefonat.

Die Polizei rät daher, seien Sie misstrauisch, die Polizei wird Sie telefonisch niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.