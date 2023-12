Langerhalle durch Feuer zerstört ## Fotos in der digitalen Pressemappe ## Unterstedt.

Rotenburg (ots) - Am Mittwochvormittag ist eine Lagerhalle auf einem landwirtschaftlichen Anwesen am Schulweg in Brand geraten. Ein Zeuge hatte das Feuer gegen 8 Uhr in dem etwa 10 x 80 Meter großen Gebäude entdeckt und sofort Feuerwehr und Polizei verständigt. Rund 100 Einsatzkräften umliegender Wehren gelang es, den Brand schnell zu kontrollieren. Dabei kam es zu starker Rauchentwicklung. Anwohner wurden mit einer Radiomeldung gewarnt und aufgefordert, Fenster und Türen zu verschließen. Im Brandobjekt lagerten unter anderem Arbeitsgeräte einer Garten- und Landschaftsbaufirma und zahlreiche Elektrokleinstgeräte. Durch die Feuerwehr musste das Hallendach abgedeckt werden. Nach vorläufiger Schätzung dürfte der Schaden bei etwa 80.000 Euro liegen. Personen kamen nicht zu Schaden. Bislang ist unklar, wie es zu dem Brand kommen konnte. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.