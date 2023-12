Planenschlitzer an der Rastanlage - 14 Fahrzeuge angegriffen Grundbergsee/A1. In der Nacht zum Dienstag waren Planenschlitzer auf dem Gelände der Rastanlage Grundbergsee Süd an der Hansalinie A1 in Fahrtrichtung Hamburg aktiv.

Rotenburg (ots) - Sie schlitzten die Planen von 14 Sattelaufliegern auf und suchten auf den Ladenflächen nach Beute. Vermutlich haben die Täter nicht das Richtige gefunden, denn sie verschwanden ohne Beute. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden von über zehntausend Euro aus.



Zigarettenautomaten gesprengt



Wilstedt. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in der Hauptstraße zwei Zigarettenautomaten aufgesprengt. In einem Fall gelang es ihnen an die Tabakwaren und auch an das Bargeld in dem Automaten zu kommen. Die Polizei spricht hier von einem Schaden von rund zweitausend Euro. An der Ecke zur Bahnhofstraße gingen die Täter ähnlich vor. In diesem Fall erlangten sie jedoch kein Diebesgut. Trotzdem ist der Schaden auch hier beträchtlich.



Zigarettenautomat aufgebrochen



Alfstedt. In den Tagen vor Heiligabend haben unbekannte Täter an der Hauptstraße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Dazu durchtrennten sie einen Verschlussriegel des Gerätes. Mit Zigaretten und Bargeld machten sie sich aus dem Staub.



Zigarettendiebe auf frischer Tat ertappt



Rotenburg. Am Samstag vor Heiligabend haben unbekannte Täter versucht, in einem Discounter am Grafeler Damm eine größere Menge an Zigaretten zu stehlen. Die Täter lenkten Mitarbeiter der Filiale zunächst ab und verschafften sich dann unbemerkt Zutritt zu den Büroräumen. Dort befüllten sie einen Müllsack mit Zigaretten. Beim Verlassen des Geschäfts wurden die beiden unbekannten Männer von Mitarbeitern angesprochen. Sie ließen das Diebesgut fallen und flüchteten ohne Beute.



Einbruch in Doppelhaushälfte



Gyhum. Im Verlauf der Weihnachtsfeiertage sind unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte am Dammersmoorweg eingebrochen. Auf der Rückseite des Hauses hebelten sie eine Terrassentür auf und drangen in die Wohnung ein. Ob sie bei der Suche nach Beute fündig geworden sind, steht noch nicht fest.



Junge Frau fährt über Verkehrsinsel und verunglückt



Oldendorf. Bei einem Verkehrsunfall in der Eichenstraße ist eine 18-jährige Fahranfängerin am Dienstagnachmittag verletzt worden. Vermutlich aus Unachtsamkeit überfuhr die junge Frau gegen 15.30 Uhr mit ihrem Nissan eine Verkehrsinsel und kollidierte dann mit einem Straßenbaum. Die 18-Jährige kam mit leichten Verletzungen in das Rotenburger Diakonieklinikum. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa dreitausend Euro.