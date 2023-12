Radfahrerin stürzt auf winterglatter Straße Rotenburg.

Rotenburg (ots) - Eine 57-jährige Radfahrerin ist am Montagmorgen bei winterlichen Straßenverhältnissen mit ihrem Rad zu Fall gekommen. Die Frau war gegen 8 Uhr in der Adolf-Wischmann-Straße Straße unterwegs, als sie auf der glatten Fahrbahn stürzte. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen zu.



Geschmückter Weihnachtsbaum gestohlen - Polizei bittet um Hinweise



Scheeßel. In der Nacht zum vergangenen Samstag haben Unbekannte in der Straße An der Sparkasse einen geschmückten Weihnachtsbaum gestohlen. Die Tanne stand vor einem Schuhgeschäft. Die Polizei spricht von einem Schaden von knapp einhundert Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Scheeßel unter Telefon 04263/98516-0 entgegen.



Deko-Schaf vom Kindergarten geklaut



Kirchwalsede. Unbekannte haben beim Kindergarten "Lummerland" an der Westerwalseder Straße ein Kunststoffschaf gestohlen. Das festbetonierte und liegende, blaue Deko-Schaf stand mit anderen Schafen im Vorgarten der Einrichtung. Die Tatzeit ist noch unklar. Die Polizei in Bothel spricht von einem Schaden von etwa einhundert Euro und bittet unter Telefon 04266/95568-0 um Hinweise auf die Schafdiebe.



Transporter aufgebrochen



Zeven. Unbekannte haben im Verlauf des Montags in der Dr.-Otto-Straße einen Transporter aufgebrochen. Der Ford Transit war dort zwischen 9.30 Uhr und 14.20 Uhr geparkt. In diesem Zeitraum brachen die Täter die rechte Seitenscheibe des Fahrzeugs auf und nahmen ein schwarzes Herrenportemonnaie mit etwas Bargeld mit.



Senioren lassen falsche Polizisten abblitzen



Gnarrenburg. Ein älteres Ehepaar hat am Montagvormittag einen unerwarteten Anruf von einem falschen Polizeibeamten erhalten. Der Unbekannte forderte die 87-jährige Frau zu einem Treffen bei der Sparkasse auf. Vermutlich wollten die Betrüger ihr und ihrem 92 Jahre alten Ehemann vorgaukeln, Ersparnisse "in Sicherheit zu bringen". Den Eheleuten kam der Anruf komisch vor. Sie beendeten das Telefonat und erstatteten eine Strafanzeige.