Rotenburger Vereinsheim in Vollbrand -hoher Sachschaden (Foto in der digitalen Pressemappe) Rotenburg.

Rotenburg (ots) - Bei einem Brand in der heutigen Nacht, 16.12.2023, wurde das Vereinsheim des Rotenburger Sportvereins komplett zerstört.

Gegen 02:30 Uhr erhielten Feuerwehr und Polizei durch eine Anwohnerin die Mitteilung über ein Feuer im Bereich der Sportstätten in Rotenburg.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurde das Vereinsheim bereits in Vollbrand stehend festgestellt. Ein Übergreifen auf angrenzende Objekte konnte durch die Feuerwehren Rotenburg, Scheeßel, Hemsbünde, Borchel und Unterstedt unter der Einsatzleitung von Ortsbrandmeister Harries aus Rotenburg verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt, das Objekt wurde allerdings komplett zerstört. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf ca. 200.000 Euro. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar, die Ermittlungen dazu werden durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizei Rotenburg aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.