Schwerer Verkehrsunfall auf der A1 - 30-Jähriger verstirbt an der Unfallstelle ## Fotos in der digitalen Pressemappe ## Stuckenborstel/A1. Am Dienstagmittag ist ein 30-jähriger Autofahrer bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Hansalinie A1 zwischen den Anschlussstellen Stuckenborstel und Bockel ums Leben gekommen.

Rotenburg (ots) - Der Mann war kurz vor 12 Uhr mit seinem BMW auf dem linken der drei Fahrstreifen in Richtung Hamburg unterwegs, als er auf eine durch die Autobahnpolizei Sittensen abgesicherte Unfallstelle zukam. Dort stand zu diesem Zeitpunkt ein an dem Unfall beteiligter Sattelzug auf dem Seitenstreifen. Der 30-Jährige verlor bei winterlichen Straßenverhältnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte mit der Fahrerseite gegen den Sattelauflieger. Der Mann zog sich bei dem Aufprall so schwere Verletzungen zu, dass er an der Unfallstelle verstarb.