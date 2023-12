Taschendiebstahl nach Besuch bei der Bank - Polizei gibt Tipps Rotenburg.

Rotenburg (ots) - Eine 82-jährige Frau ist am Mittwochmittag in einem Discounter am Wümmepark Opfer von Taschendieben geworden. Während die Seniorin gegen 13 Uhr mit dem Einkauf beschäftigt war, gelang es den Tätern ihr Portemonnaie aus der Handtasche zu stehlen. Darin befand sich eine größere Summe an Bargeld, die die Frau kurz zuvor abgehoben hatte. Möglicherweise ist sie dabei von den Tätern beobachtet worden. Die Polizei rät vor allem älteren Menschen, ihre Wertsachen während eines Einkaufs in den Jackeninnentaschen direkt am Körper bei sich zu tragen.



Polizei ermittelt mutmaßliche Pkw-Aufbrecher



Zeven. Nach dem Diebstahl von fünf Kisten mit hochwertigen Werkzeugen hat die Zevener Polizei am Mittwochnachmittag zwei amtsbekannte Männer mit der Tat in Verbindung bringen können. Ein 51-jähriger Geschädigter hatte gegen 14 Uhr zunächst den Diebstahl der Werkzeugkisten aus seinem VW Caddy in der Dr.-Otto-Straße mitgeteilt. Er habe einen der Täter vom Tatort in Richtung Akazienweg weglaufen sehen. Vor Ort teilte der Mann der Polizei mit, dass er bereits Teile des Diebesgutes in der Nähe gefunden habe. Gemeinsam mit den Beamten entdeckte er die restlichen, gestohlenen Werkzeugkisten, die in einem nahegelegenen Waldstück offenbar zum Abtransport bereitlagen. Dann wurden die Polizisten auf ein Fahrzeug aufmerksam, das im Akazienweg geparkt war. Am Fahrzeug stand ein 47-jähriger Mann, der den Beamten einschlägig bekannt ist. Außerdem entdeckte die Polizei unweit entfernt einen 42-Jährigen mit ähnlichen Erkenntnissen. Gegen beide leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls ein.



Transporter aufgebrochen



Zeven. In den zurückliegenden Tagen haben unbekannte Täter im Hermann-Allmers-Weg einen Transporter aufgebrochen. Sie schlugen die hintere Scheibe des Fahrzeugs ein und holten einen Koffer mit einem Lasergerät heraus.



Einbrecher stehlen Fleisch



Zeven. In den zurückliegenden Tagen sind unbekannte Täter in die Garage eines Restaurants an der Lange Straße eingebrochen. Dazu hebelten sie das verschlossene Tor auf und stahlen vermutlich gezielt dort gelagertes Fleisch. Die Polizei geht von einem Schaden von etwa eintausend Euro aus.



Einbruch in Metallfirma



Zeven. In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in eine Firma für Metalltechnik an der Böttcherstraße eingebrochen. Von einem Nachbargrundstück kletterten sie zunächst über einen Zaun und rissen ihn nieder. Dann schlugen sie die Fensterscheibe der Werkstatt ein und schauten sich im Gebäude nach Beute um. Ob sie dabei etwas gefunden haben, ist noch unklar.