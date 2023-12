Unfallflucht auf dem Samtgemeindeparkplatz - Polizei bittet um Hinweise Oerel.

Rotenburg (ots) - In der Nacht zum Sonntag ist es auf dem abgesperrten Parkplatz des Rathauses der Samtgemeinde Geestequelle an der Bohlenstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Zwischen 1 Uhr nachts und 8 Uhr früh dürfte der noch unbekannte Fahrer eines VW Golf 4 dort mit seinem Fahrzeug einen Baum gestreift und gegen einen abgestellten Getränkeverkaufsanhänger gefahren sein. Dabei wurde auch der Golf des Unfallverursachers beschädigt. Er machte sich unerkannt aus dem Staub. Zurück blieben Fahrzeugteile seines Autos. Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizeistation Oerel unter Telefon 04765/83123-0.



Auffahrunfall auf der Bundesstraße



Barchel. Bei einem Auffahrunfall auf der B 71 ist eine 52-jährige Autofahrerin am Samstagnachmittag verletzt worden. Die Frau war gegen 15.30 Uhr mit ihrem VW Polo in Richtung Bremervörde unterwegs, als sie etwa in Höhe der Lindenstraße auf den verkehrsbedingt haltenden Mercedes Vito einer 23-Jährigen auffuhr. Die junge Frau im Transporter zog sich dabei leichte Verletzungen zu.



Junger Fahrer fährt trotz Fahrverbot



Bremervörde. Am Samstagnachmittag ist ein 24-jähriger Autofahrer in eine Verkehrskontrolle der Bremervörder Polizei geraten. Eine Streifenbesatzung war gegen 17 Uhr in der Alten Straße auf ihn und seinen Mercedes aufmerksam geworden. Es zeigte sich, dass der junge Mann trotz behördlichem Fahrverbot unterwegs war. Bislang hatte er seinen Führerschein noch nicht abgegeben. Den stellte die Polizei jetzt sicher. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



Opel aufgebrochen



Bülstedt. Am Sonntagnachmittag haben Unbekannte in der Schulstraße einen Opel Astra aufgebrochen. Der Wagen stand zwischen 14 Uhr und 16 Uhr auf einem Parkplatz gegenüber einem Wohnhaus. In diesem Zeitraum schlugen die Täter die Scheibe der Beifahrertür ein und holten eine Umhängetasche mit einem Portemonnaie aus dem Fahrzeug.



Unter Drogen auf der Autobahn



Elsdorf/A1. Ein Streifenteam der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei hat am Sonntagabend einen 28-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der VW Golf des Mannes war den Beamten gegen 19.45 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Hamburg aufgefallen. Bei einer Verkehrskontrolle auf dem Autobahnparkplatz Elsdorf erkannte sie bei dem Fahrer Anzeichen für den Konsum von Rauschgift. Ein Urintest bestätigte den ersten Verdacht. Demnach dürfte der 28-Jährige vor Fahrtantritt Amphetamine zu sich genommen haben. Er musst eine Blutprobe abgeben.



Unfall bei winterlichen Verhältnissen



Jeersdorf. In der Nacht zum Sonntag ist eine 22-jährige Autofahrerin im Einmündungsbereich Westerholzer Straße/In'n Dörp bei Schneeglätte verunglückt. Die junge Frau hatte gegen 02.45 Uhr mit ihrem Suzuki von der Westerholzer Straße abbiegen wollen und war aufgrund der Wetterverhältnisse in Schleudern geraten. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Die 22-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.