++ Zeugenaufruf ++ Unfallflucht in der Nähe der Stadtkirche - wer hat etwas gesehen? Rotenburg.

Rotenburg (ots) - An der Stadtkirche, Ecke Am Kirchhof/Bergstraße, ist es am gestrigen Donnerstagabend zwischen dem vermuteten Zeitraum von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein noch Unbekannter dürfte über eine dort befindliche Verkehrsinsel gefahren sein und hierdurch ein Verkehrszeichen samt Träger beschädigt haben. Nun hofft die Polizei Rotenburg auf Angaben aus der Bevölkerung. Wer kann Hinweise zum Verkehrsunfall bzw. dem Verursacher machen? Diese nimmt die Rotenburger Polizei unter 04261 - 947 0 entgegen.



++ Zeugenaufruf ++



Außenspiegel abgefahren - Zeugen gesucht



Zeven. In der Bahnhofstraße, auf Höhe der Hausnummer 70 (Döner-Imbiss), ist es gestern zwischen ca. 12:00 Uhr und 12:15 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Ein Mini Cooper in grün war auf dem dortigen Parkstreifen abgestellt, als ein noch Unbekannter plötzlich den linken Außenspiegel des Wagens abfuhr. Anschließend flüchtete der Fahrer. Hinweise nimmt die Polizei Zeven unter 04281 - 93060 entgegen.



Pkw unerlaubt in den Betrieb genommen - Strafverfahren eingeleitet



Visselhövede. Beamte der Polizei Visselhövede kontrollierten am Donnerstagvormittag einen Pkw Renault in der Rotenburger Straße. Hierbei stellten sie fest, dass das Fahrzeug nicht pflichtversichert und bereits außer Betrieb gesetzt war. Gegen die 30-jährige Fahrerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



Ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss gefahren



Sottrum/BAB 1. Beamte der Rotenburger Verfügungseinheit kontrollierten am Donnerstagnachmittag den Pkw VW Golf eines 35 Jahre alten Mannes, als dieser gerade auf der Autobahn 1 in Richtung Bremen unterwegs war. Bei der Überprüfung stellte sich raus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Außerdem wurden Anzeichen für eine Rauschmittel-Beeinflussung festgestellt. Dem Mann wurde die weitere Fahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet.



Mann bei schwerem Verkehrsunfall verletzt



Egenbostel. Ein 61-jähriger Mann ist mit seinem Pkw Nissan am Donnerstag gegen 15:30 Uhr verunfallt und dabei schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Stand kam der Mann aus noch nicht abschließend geklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend frontal mit einem Straßenbaum. Hierbei wurde der Mann eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste durch Rettungskräfte befreit und versorgt werden. Die genauen Umstände sind nun Bestandteil weiterer Ermittlungen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 17.000,00 EUR geschätzt.



Pkw überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt



Gyhum/BAB 1. Ein 26-jähriger Mann wurde am gestrigen Morgen bei einem Verkehrsunfall auf der Hansalinie leicht verletzt. Auf ungefährer Höhe der Ortschaft Gyhum kam der Mann zunächst leicht von der Fahrbahn ab. Hierbei lenkte er abrupt gegen, sodass das Fahrzeug ins Schleudern geriet. Der Mercedes Vito überschlug sich in Folge dessen auf dem Grünstreifen neben der Autobahn und kam schlussendlich zum Liegen. Hierbei wurde der 26 Jahre alte Fahrzeugführer leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000,00 EUR geschätzt.



Mann gerät mit Pkw in den Gegenvermehr - leicht verletzt



Heeslingen. In der Bremer Straße kam es gestern gegen 16:13 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 74-jähriger Mann geriet mit seinem Pkw aus noch nicht abschließend geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo sein Pkw KIA Sportage mit dem entgegenkommenden Pkw Mercedes Sprinter eines 33 Jahre alten Mannes kollidierte. Der 74-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Es entstand ein vermuteter Gesamtschaden von 20.000,00 EUR.



Winterglätte: Pkw überschlägt sich



Lauenbrück. Ein 22-jähriger Mann ist am gestrigen Abend, gegen 21:08 Uhr, mit seinem Pkw verunfallt. Der Mann kam mit seinem Pkw Dacia zunächst von der winterglatten Fahrbahn ab und überschlug sich anschließend im Seitenraum. Das Auto kam schlussendlich an einem Straßenbaum zum Liegen. Hierbei wurde der 22-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Totalschaden am Fahrzeug. Der Gesamtschaden wird auf gut 3.500,00 EUR geschätzt.