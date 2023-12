Bei einem Blick aus dem Fenster kann man feststellen, dass sich das Jahr wieder dem Ende zuneigt.

A1/Sittensen (ots) - Es ist kalt, es ist dunkel, es ist weihnachtlich und es ist wieder Zeit für den vorweihnachtlichen Jahresabschluss des Fernfahrerstammtisches.



Der 204. Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg am vergangenen Mittwochabend an der Rastanlage Ostetal (Süd), direkt an der BAB 1 stand ganz im Zeichen des besinnlichen Jahresrückblickes.



Zum Jahresabschluss blickte POK'in Andrea Möller auf die vergangenen 10 Themenabende im Jahr 2023 zurück. Mit vielen bebilderten Impressionen erinnerte sie an verschiedene Sonderaktionen, wie den 200. Fernfahrerstammtisch in der Jahresmitte. In vorweihnachtlicher Stimmung bedankte sich das Moderatorenteam mit kleinen Aufmerksamkeiten bei über 30 erschienenen Teilnehmern für viele interessante und aufschlussreiche Diskussionsabende.



Zu den Teilnehmern gehörten auch der neue Dezernatsleiter aus der Polizeidirektion Lüneburg, Herr Polizeioberrat Kunath sowie der Leiter der Polizeiinspektion Rotenburg, Herr Polizeidirektor Wesemann, die sich zum Jahresabschluss noch einmal an der besinnlichen Runde teilnehmen wollten.



Der heutige Fernfahrerstammtisch begnügte sich jedoch nicht nur mit einem einfachen Jahresrückblick, sondern hielt einen emotionalen Moment bereit.



Fernfahrerstammtisch-Urgestein PHK Platen verkündete seinen Abschied nach 15 intensiven und emotionalen Jahren für die Förderung der Partnerschaft zwischen Polizei und Berufskraftfahrern. Für seinen unermüdlichen Einsatz erhielt PHK Platen ausufernden Dank sowohl von den übrigen Moderatoren als auch von allen anwesenden Kraftfahrern. Die ein oder andere Träne ließ sich nach so langer Zeit der Mitwirkung nicht unterdrücken.



Im neuen Jahr startet der Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg, am 07. Februar, zu welchem alle Interessierten recht herzlich willkommen sind.