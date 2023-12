Zeuge rettet orientierungslosen Senioren aus Wümme-Hochwasser ## Fotos in der digitalen Pressemappe ## Lauenbrück.

Rotenburg (ots) - Der Aufmerksamkeit eines Zeugen ist es zu verdanken, dass ein 84-jähriger Mann aus Schleswig-Holstein am Mittwochvormittag aus einer für ihn sehr gefährlichen Lage gerettet werden konnte. Der 38-jährige Mann aus dem Landkreis Harburg war gegen 10 Uhr mit seinem Fahrrad in der Verlängerung des Schwarzen Weges an der Wümme unterwegs, als er einen weißen Kleinwagen am Wegesrand stehen sah. Das Fahrzeug hatte sich offenbar im knietiefen, über die Wümme getretenen Wasser festgefahren. In dem Wagen befand sich der offensichtlich orientierungslose 84-jährige-Fahrer. Beamte der Finteler Polizei konnten ihn mit Hilfe des Zeugen bergen. Einsatzkräfte des alarmierten Rettungsdienstes stellten bei dem Senioren eine starke Unterkühlung fest. Er wurde in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Mittlerweile hat sich sein Gesundheitszustand stabilisiert. Ersten Ermittlungen zu Folge war der Mann von Schleswig-Holstein in den Raum Hannover unterwegs. Im Landkreis Rotenburg verfuhr er sich und strandete in Lauenbrück am Rand der Wümme.



Wohnwagen gerät in Brand



Rotenburg. Am Mittwochnachmittag ist ein Wohnwagen an der Bremer Straße in Brand geraten. Das Fahrzeug war auf einem Privatrundstück abgestellt. Die Polizei vermutet, dass das Feuer durch die Hitzeentwicklung eines Abgasrohres von einem Holzofen ausgebrochen sein könnte. Der Wohnwagen wurde durch den Brand und die anschließenden Löscharbeiten zerstört.



20-jähriger Radfahrer bei Sturz verletzt



Rotenburg. Am Mittwochnachmittag ist ein 20-jähriger Radfahrer bei einem Sturz in der Mühlenstraße verletzt worden. Der junge Mann war gegen 17.20 Uhr auf dem Radweg unterwegs, als er mit dem Fahrradlenker gegen ein Verkehrszeichen stieß. Er kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen an seinem Bein zu.