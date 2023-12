++ Zeugenaufruf ++ Wer hat etwas gesehen oder wurde behindert/gefährdet? ++ Verfolgungsfahrt durch Rotenburg: Mann wird durch Polizeibeamte gefasst Am heutigen Dienstagmittag ist es gegen 11:50 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt im Rotenburger Stadtgebiet gekommen.

Rotenburg (ots) - Beamte der Polizei Rotenburg entschlossen sich in der Harburger Straße dazu, einen Pkw Opel Meriva in der Farbe Grau zu kontrollieren, als dieser plötzlich beschleunigte. Der Fahrzeugführer ignorierte fortlaufend die Anhaltesignale des Funkstreifenwagens und flüchtete über die Straßen Neuenlander Straße, Hemsbünder Straße, Dresdener Straße sowie über die Brockeler Straße. Im Einmündungsbereich der Brockeler Straße/Ahlsdorfer Weg verunfallte der Opel schließlich. Der Fahrer des Wagens stieg jedoch aus dem Unfallfahrzeug aus und führte seine Flucht zu Fuß fort. Nach einer kurzen Fahndung konnte der Mann von den nachalarmierten Polizeibeamten gefasst werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und Umständen dauern an.



Wegen der riskanten Fahrweise ist es möglich, dass unbeteiligte Verkehrsteilnehmer in den Bereichen der oben genannten Örtlichkeiten durch den Opel-Fahrer behindert oder gefährdet wurden.



Wer etwas zum Sachverhalt bzw. zur Fahrweise oder zum Fahrzeugführer sagen kann, teilt dieses bitte der Polizei Rotenburg unter 04261 - 9470 mit.