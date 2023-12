Tübingen (TÜ): Mehrere Fahrzeuge zerkratzt

Reutlingen (ots) - Unbekannte haben am Sonntagmittag nach derzeitigem Stand sechs in der Lilli-Zapf-Straße geparkte Autos beschädigt.

Gegen 14.30 Uhr stellte eine Autobesitzerin fest, dass ihr seit 13 Uhr am Straßenrand abgestellter Wagen an der linken Fahrzeugseite zerkratzt wurde. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten außer diesem noch fünf weitere beschädigte Fahrzeuge feststellen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Tübingen-Südstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (pb)



Rottenburg (TÜ): Auto überschlagen



Straßenglätte dürfte die Ursache eines Verkehrsunfalls gewesen sein, der sich am frühen Montagmorgen auf der L 370 zwischen Bad Niedernau und Obernau ereignet hat. Ein 41-Jähriger war gegen 0.30 Uhr mit seinem Opel auf der Landestraße in Richtung Obernau unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor, von der Fahrbahn abkam und sich nachfolgend überschlug, bevor er auf dem Dach im Straßengraben zum Liegen kam. Ein Rettungswagen brachte den nach derzeitigen Erkenntnissen leichtverletzten Fahrer zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der nicht mehr fahrbereite Opel, an dem ein Sachschaden von geschätzten 3.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (pb)



Haigerloch (ZAK): Vorfahrt missachtet und betrunken unterwegs (Zeugenaufruf)



Die Missachtung der Vorfahrt hat am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Meinradstraße / Oberstadtstraße geführt. Eine 39-Jährige war gegen 20.20 Uhr mit ihrem Audi A6 auf der Meinradstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Oberstadtstraße einbiegen. Dazu hielt sie zunächst auch an, übersah beim Anfahren aber einen von links, aus Richtung Weildorf heranfahrenden 62-Jährigen mit seinem Skoda Yeti. Bei der nachfolgenden Kollision wurde niemand verletzt, allerdings versuchte der Skoda-Fahrer nach dem Unfall offensichtlich wegzufahren, wobei er von Passanten gehindert wurde. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten nicht nur fest, dass der 62-Jährige mit einem Atemalkoholwert von über 2,5 Promille nicht nur ganz erheblich alkoholisiert, sondern auch, dass er zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Nach der fälligen Blutentnahme sieht er jetzt entsprechenden Strafanzeigen entgegen. Der entstandene Sachschaden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Autos wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Hechingen sucht nach Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des Skoda Yeti vor dem Unfall machen können. Insbesondere werden die Verkehrsteilnehmer gebeten, sich zu melden, die zunächst an der Unfallstelle angehalten haben, vor dem Eintreffen der Polizei aber weggefahren sind. Polizeirevier Hechingen, Telefon 07471/9880-0. (cw)