Betrunkenen Transporter-Lenker aus dem Verkehr gezogen Einen erheblich betrunkenen Transporter-Lenker mussten Beamte des Polizeireviers Reutlingen am Mittwochnachmittag aus dem Verkehr ziehen.

Reutlingen (ots) - Bei der Kontrolle des Fahrers gegen 17.15 Uhr in der Alteburgstraße ergab ein Atemalkoholtest einen vorläufigen Wert von rund zwei Promille. Der Mann war zuvor aufgefallen, da er an seinem Fahrzeug das Abblendlicht nicht eingeschaltet hatte und auf die Gegenfahrspur geraten war. Der 67-Jährige war derart alkoholisiert, dass er sich neben einer verwaschenen Aussprache kaum auf den Beinen halten konnte und von den Beamten gestützt werden musste. Im Fußraum des Transporters stießen die Einsatzkräfte außerdem auf mehrere leere Bierflaschen. Der Mann musste neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. (mr)



Reutlingen (RT): Versuchter Einbruch (Zeugenaufruf)



Zwei Einbrecher wurden am Mittwochabend in der Bonlandenstraße im Stadtteil Betzingen bei einem versuchten Einbruch in ein dortiges Haus beobachtet. Eine 18-jährige Nachbarin brachte gegen 18.45 Uhr den Müll des Nachbarhauses nach draußen, als sie von einem etwa 190 Zentimeter großen Einbrecher mit schlanker Statur und schwarzer Kleidung sowie einem etwas kleineren Mann mit medizinischer Maske wahrgenommen wurde. Beide hatten zu diesem Zeitpunkt versucht, gewaltsam in das dortige Haus einzudringen. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die in Richtung Bonlandenstraße flüchtig Gegangenen nicht mehr festgestellt werden. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat nun zusammen mit Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/9394-0 um Hinweise zu den Tätern. (jp)



Reutlingen (RT): Fußgänger contra Pkw



Ein derzeitigen Erkenntnissen nach leicht verletzter Fußgänger ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen in der Schickhardtstraße zugetragen hat. Der Elfjährige überquerte gegen 7.30 Uhr die Fahrbahn an der Kreuzung zur Hoffmannstraße vor einem verkehrsbedingt wartenden Auto. Ein 56 Jahre alter Lenker eines VW fuhr in entgegengesetzter Richtung, übersah das vor ihm von links nach rechts laufende Kind und touchierte den Elfjährigen. Nach medizinischer Behandlung und Versorgung durch den Rettungsdienst konnte der Fußgänger glücklicherweise vor Ort entlassen werden. Am Pkw entstand augenscheinlich kein Sachschaden. (jp)



Pfullingen (RT): Verunglückte Seniorin verstorben -Nachtrag zur Pressemeldung vom 25.11.2023 / 11.31 Uhr



Die 74-jährige Fußgängerin, die am Freitag, 24.11.2023, gegen 16.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Sandstraße schwer verletzt worden war, ist gestorben. Wie bereits berichtet, befuhr ein 31-jähriger VW Arteon-Lenker die Sandstraße aus Richtung Gönninger Straße kommend. Kurz nach der Einmündung zur Johannesstraße überquerte die 74-jährige Frau die Fahrbahn. Der 31-Jährige konnte nicht mehr bremsen und es kam zur Kollision. Die Fußgängerin wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo sie am Mittwoch an den Folgen ihrer Verletzungen verstorben ist. In die Ermittlungen zum Unfallhergang ist ein Gutachter eingeschalten. (jg)



Aichtal (ES): Einbruch verhindert



Offensichtlich durch eine Alarmanlage wurde am Mittwochabend ein Einbrecher vertrieben. Der Kriminelle war gegen 20 Uhr in den Garten eines Wohnhauses in der Haldenstraße eingedrungen, hatte den wohl leicht erreichbaren Bewegungsmelder der Beleuchtung deinstalliert und dann versucht über die Terrassentüre gewaltsam ins Gebäude einzudringen. Dabei löste er die Alarmanlage aus und ergriff ohne Beute die Flucht. Zur Höhe des hinterlassenen Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt.



Hinweis Ihrer Polizei:



Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Reutlingen bieten nach Terminvereinbarung Haus- und Wohnungsbesitzern Beratungen über die richtigen Sicherungsmaßnahmen an. Termine für eine individuelle Beratung in unseren Beratungsstellen in Reutlingen, Filderstadt-Bernhausen und Balingen können unter der Telefonnummer 07121/942-1202 oder per Email unter reutlingen.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden. Auf Wunsch kommt ein Berater vor Ort, um maßgeschneiderte Vorschläge zu unterbreiten, wie Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung wirksam sichern können. Der Besuch der Beratungsstellen und sämtliche Beratungen, auch bei Ihnen zuhause sind kostenlos.

Darüber hinaus weisen wir auch auf die bundesweite Kampagne "K-Einbruch" hin, die sich speziell mit der Prävention des Wohnungseinbruches befasst. Auf der Internetseite www.k-einbruch.de finden sich neben Verhaltenstipps auch produktneutrale Informationen zu geeigneter Sicherungstechnik. Bei einem virtuellen, interaktiven Rundgang durch ein Wohnhaus werden Stellen aufzeigt, die besonders gesichert werden sollten. www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/interaktives-haus/

(cw)



Nürtingen (ES): Heftig Aufgefahren



Unachtsamkeit ist der Grund für einen Verkehrsunfall, welcher sich am Mittwochnachmittag auf der B 297 ereignet hat. Gegen 17.15 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem VW Bora die Nürtinger Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte. An der Einmündung zur Wörthbrücke erkannte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 60-Jähriger mit seinem VW Bus verkehrsbedingt bremsen musste und krachte ihm ins Heck. Dabei wurde der 60-Jährige leicht verletzt. Während der VW Bus fahrbereit blieb, wurde der Bora so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt circa 7.000 Euro. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz, weshalb die Fahrbahn zeitweise gesperrt werden musste, was zu teilweise erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt hat. (jg)



Nürtingen (ES) / Kirchheim (ES): Aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert Betrug (Erneuter Warnhinweis)



Dank einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin ist ein Senior vor dem Verlust eines hohen Bargeldbetrags bewahrt worden. Der über 80 Jahre alte Mann aus Nürtingen war am Dienstagvormittag von einem Unbekannten angerufen worden. Mit einer der üblichen Betrugsmaschen wurde der Senior aufgefordert, sich ein Taxi zu nehmen, sich zu seiner Bank fahren zu lassen und einen fünfstelligen Betrag abzuheben. Als er am Dienstagnachmittag das geforderte Geld in seiner Bank in Kirchheim abheben wollte, wurde eine aufmerksame Mitarbeiterin stutzig und fragte nach, wofür er das Geld benötigen würde. Als der ältere Mann daraufhin entgegnete, dass er am Telefon dazu aufgefordert worden sei, wurde die Polizei von der Filiale verständigt und der Senior vermutlich vor dem Verlust seines Ersparten bewahrt.



Der Großraum Nürtingen mit der Vorwahl 07022 wird seit Tagen von einer Welle von Betrugsversuchen überrollt. Von Seiten der Polizei wurde bereits zweimal mit einer Warnmeldung und mit Posts in den sozialen Medien darauf hingewiesen (siehe Pressemitteilungen vom 28.11.2023/11.46 Uhr und 30.11.2023/12.23 Uhr)



Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor den derzeit gängigsten Maschen:

Die Kriminellen geben sich als Polizeibeamte oder andere Amtspersonen aus, erzählen von einem angeblichen, schweren Unfall eines Angehörigen und fordern Bargeld, um eine Haftstrafe zu vermeiden. Oder sie erkundigen sich nach Ihrem Geld und Wertsachen, welche bei Ihnen zu Hause oder bei Ihrer Bank angeblich nicht mehr sicher sind und drängen Sie dazu, diese zur Verwahrung an die Polizei zu übergeben.

Schützen Sie sich, indem Sie sofort auflegen, wenn Sie einen Anruf dieser Art von einem vermeintlichen Polizeibeamten erhalten!

Gehen Sie nicht auf das Gespräch ein. Es handelt sich um einen Anruf von Kriminellen! Die echte Polizei fordert niemals Geld, fragt Sie auch niemals nach Geld oder Wertsachen und würde diese auch nie in Verwahrung nehmen. (ms)



Leinfelden-Echterdingen (ES): Fußgänger bei Unfall verletzt



Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am späten Mittwochnachmittag in Echterdingen erlitten. Ein 28-Jähriger befuhr kurz nach 17.30 Uhr mit einem VW die Goldäckerstraße in Richtung Tübinger Straße. Auf Höhe von Gebäude 28 kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden, 49 Jahre alten Fußgängers. Dieser wollte von einem Feldweg aus die Fahrbahn überqueren und wurde hierbei von dem Pkw erfasst. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf zirka 3.000 Euro. (ms)



Balingen (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet



Ein Autofahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen wie bisher bekannt leichte Verletzungen zugezogen. Ein 72 Jahre alter VW-Lenker befuhr gegen 8.45 Uhr die Spitalstraße in Richtung Eckenfelderstraße. Im Kreisverkehr auf Höhe des Freibads missachtete er die Vorfahrt eines dort fahrenden 45-jährigen Audi-Lenkers, woraufhin es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Rettungsdienst brachte den 45-Jährigen nach medizinischer Behandlung und Versorgung vor Ort in eine nahegelegene Facharztpraxis. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird in Summe auf etwa 9.000 Euro geschätzt. (jp)



Albstadt (ZAK): Kollision mit Gegenverkehr



Zu einer heftigen Kollision im Begegnungsverkehr ist es am Mittwochnachmittag auf der B 463 gekommen. Gegen 15.30 Uhr war ein 63 Jahre alter Mann mit einem VW Golf auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Lautlingen unterwegs, als er auf Höhe Ebingen-West ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund Sekundenschlafs mit seinem Wagen nach links auf die Gegenfahrspur geriet. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi A5 eines 32-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi in die Leitplanken abgewiesen. Beide Fahrer blieben offenbar unverletzt. Der 63-Jährige wurde jedoch vorsorglich vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Den Gesamtschaden an den Autos, die abgeschleppt werden mussten, schätzt die Polizei auf circa 65.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B 463 bis ungefähr 16.15 Uhr voll und bis 17.45 Uhr einseitig gesperrt werden. (mr)