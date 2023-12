Brand durch Kurzschluss Ein technischer Defekt an einem Ladekabel ist für einen Kleinbrand in der Heinrich-Böll-Straße ursächlich gewesen.

Reutlingen (ots) - Gegen 19.20 Uhr entdeckten die Bewohner beim Nachhause kommen den Brand und verständigten die Feuerwehr, welche diesen schnell löschen konnte. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.



Reutlingen (RT): Wohnungsbrand



In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in der Wielandstraße aus bislang unbekannter Ursache zu einem Wohnungsbrand gekommen. Um 23.45 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus, nachdem der Brand gemeldet worden war. Die Feuerwehr Reutlingen, welche mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und schließlich löschen. Der Rettungsdienst war mit sechs Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Kriminaltechniker sicherten die Spuren am Brandort. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 150.000 Euro.



Reutlingen (RT): Versuchter Einbruch



Am Samstagnacht haben bislang Unbekannte versucht in ein Firmengebäude in der Ferdinand-Lassalle-Straße einzubrechen. Um 23.50 Uhr ging bei einer Alarmfirma eine Alarmmeldung ein. Bei der Überprüfung konnte ein eingeschlagenes Fenster festgestellt werden, weshalb durch die Alarmfirma die Polizei verständigt wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand waren die Täter nicht im Objekt, demzufolge wurde auch nichts entwendet. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen



Esslingen / Deizisau (ES): Brand von Bäumen



Vermutlich durch einen Feuerwerkskörper ist am Samstag gegen 12.30 Uhr an einem Fußweg am Neckar im Bereich der Inselstraße ein Baum in Brand geraten. Die verständigte Feuerwehr Esslingen konnte diesen rasch ablöschen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.



Gegen 21.35 Uhr ist in Deizisau ein frei stehender Baum neben dem Feldweg Daiberweg, von der Alten Bergstraße kommend in Richtung Grünsammelplatz in Brand gesetzt worden. Er wurde von der Feuerwehr Deizisau gelöscht. Hier entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.



Plochingen (ES): Pkw entwendet - Zeugenaufruf



Am Samstag in der Zeit zwischen 03.00 Uhr und 07.00 Uhr ist in Plochingen ein neuwertiger grauer Pkw Toyota RAV4 entwendet worden. Das Fahrzeug war auf einem privaten Stellplatz in der Karlstraße verschlossen abgestellt. Am Toyota waren die amtlichen Kennzeichen ES-JM 670 angebracht. Hinweise zur Tat und zum Verbleib des Fahrzeuges nimmt das Polizeirevier Esslingen unter Telefon 0711/3990-330 entgegen.



Ostfildern (ES): In Wohnhäuser eingebrochen



Wie am Samstag zur Anzeige gebracht wurde, ist in den vergangenen Tagen in zwei Wohnhäuser im Scharnhauser Park eingebrochen worden. Im Hap-Grieshaber-Weg gelangten die Täter über eine eingeschlagene Scheibe der Terrassentür in das Reihenhaus, in welchem mehrere Schränke durchsucht wurden. In der Straße In den Holzwiesen war ein Eckreihenhaus Ziel der Täter. Auch hier wurde die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen und das Haus nach Wertsachen durchsucht. Zur Höhe des jeweiligen Diebesgutes können noch keine Angaben gemacht werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. In beiden Fällen erfolgte die Spurensicherung durch Spezialisten der Kriminaltechnik.



Unterensingen (ES): Fahrradfahrerin verletzt - Zeugenaufruf



Eine 73 -jährige Fahrradfahrerin ist am Samstag gegen 14.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Sie fuhr auf der Gartenstraße in Richtung Esslinger Straße und hielt im Einmündungsbereich auf einer Sperrfläche an. Zu diesem Zeitpunkt bog ein weißer Lieferwagen von der Esslinger Straße kommend in die Gartenstraße ein und streifte die stehende Radfahrerin, welche hierdurch zu Fall kam. Ohne anzuhalten entfernte sich der weiße Lieferwagen, welcher am Heck zwei Türen hatte, über die Gartenstraße. Die Radfahrerin wurde zunächst durch Angehörige zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht und erstattete erst am Abend eine entsprechende Anzeige. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Nürtingen, Telefon 07022/9224-0, in Verbindung zu setzen. Insbesondere ein jüngerer Mann mit Schnauzbart, der mit einem dunklen Kleinwagen unterwegs war, und der Fahrradfahrerin beim Aufstehen half sowie ein Mann, welcher mit einem Kinderwagen unterwegs war und ebenfalls seine Hilfe angeboten hatte, werden gebeten, sich zu melden.



Nürtingen (ES): Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung - Zeugenaufruf



Wie im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens im Zusammenhang mit Trunkenheit im Straßenverkehr bekannt wurde, soll der Fahrer eines Pkw Mercedes-Benz CLS 280 bereits am Samstag zwischen 04.30 Uhr und 04.45 Uhr eine Straßenverkehrsgefährdung begangen haben. Er soll im Bereich der Hochwiesenstraße mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur geraten sein, wodurch der entgegenkommende Pkw stark abbremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Zeugen des Vorfalles und insbesondere der bislang unbekannte Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges, zu welchem keine weiteren Details vorliegen, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nürtingen unter Telefon 07022/9224-0 zu melden.



Lenningen (ES): Einbrecher unterwegs



Am Samstag zwischen 13.30 Uhr und 23.00 Uhr ist in ein Einfamilienhaus in der Weinbergstraße eingebrochen worden. Bislang unbekannter Täter hebelten die Terrassentüre auf und gelangte so ins Gebäudeinnere. Das Gebäude wurde durchsucht, ob etwas entwendet wurde ist bislang noch nicht abschließend bekannt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann aktuell ebenfalls noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Kirchheim unter Teck hat gemeinsam mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen.



Burladingen (ZAK): Zigarettenautomat gesprengt - Zeugenaufruf



Wie der Polizei erst am Samstagvormittag bekannt wurde, ist im Zeitraum von Samstag 01.45 Uhr bis 03.30 Uhr im Ortsteil Stetten in der Burladinger Straße im Bereich der dortigen Sporthalle ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Mehrere Anwohner hatten in diesem Zeitraum einen Knall gehört, sich aber aufgrund der Tatsache, dass so kurz vor Silvester vielerorts geböllert wird, zunächst keine Gedanken gemacht.

Der Automat wurde durch die Sprengung völlig zerstört. Aus diesem wurden diverse Zigarettenschachteln sowie Bargeld entwendet. Der Wert des Diebesgutes sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens können noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten sich dort unter der Telefonnummer 07471/98800 zu melden.