Großbettlingen (ES): Wäschetrockner in Brand geraten Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Donnerstagmittag in einem Wohnhaus im Hölderlinweg ein Wäschetrockner in Brand geraten.

Reutlingen (ots) - Gegen 12.40 Uhr bemerkte ein Bewohner Brandgeruch aus dem Keller entdeckte in der Folge, dass der Wäschetrockner Feuer gefangen hatte. Die verständigte Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen und belüftete das Gebäude anschließend. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Der Sachschaden dürfte sich einer ersten Schätzung zufolge auf circa 30.000 Euro belaufen. (mr)



Bisingen (ZAK): Einbrecher unterwegs



In einen metallverarbeitenden Betrieb in der Straße Hinter Stöck ist zwischen Freitag, 22.12.2023, und Donnerstag, 7.30 Uhr, eingebrochen worden. Am Donnerstagmorgen war der Einbruch dem Polizeiposten Bisingen gemeldet worden. Die Beamten stellten daraufhin fest, dass sich Unbekannte im Tatzeitraum über ein Fenster Zutritt zu der Firma verschafft und daraus Kupferkabelreste entwendet hatten. Zum Abtransport dürften die Täter ein Fahrzeug benutzt haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (rd)