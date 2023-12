Pfullingen (RT): Fußgängerin angefahren Eine Frau ist am Mittwochmorgen auf einem Fußgängerüberweg angefahren worden.

Reutlingen (ots) - Die 50-Jährige benutzte kurz nach sieben Uhr den Überweg im Bereich Sandstraße / Hohmorgenstraße und wurde dabei vom Opel eines 20-Jährigen erfasst. Die Fußgängerin wurde hierbei verletzt und nachfolgend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Opel wird auf einige hundert Euro geschätzt. (mr)



Korrektur zur Pressmitteilung vom 12.12.2023 / 11.32 Uhr



Beim nachfolgenden Artikel hatte sich ein Fehler eingeschlichen. Beim Unfallort handelt es sich nicht um einen Geh-/Radweg, sondern um einen Gehweg. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Nachfolgend die korrigierte Version:



Metzingen (RT): Radfahrer angefahren



Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag verletzt worden. Gegen 15 Uhr wollte eine 47 Jahre alte Frau mit einem VW von einem Grundstück aus auf die Ulmer Straße einfahren und übersah dabei offenbar einen 68-jährigen Radler, der verbotswidrig auf dem dortigen Gehweg stadtauswärts unterwegs war. Infolge der anschließenden Kollision stürzte der Mann zu Boden. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt schätzungsweise 1.800 Euro. (mr)



Esslingen (ES): Mit Bagger an Brücke hängengeblieben



Ein Verkehrsunfall hat am Mittwochmorgen auf der B10 in Fahrtrichtung Göppingen für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Ein 31-Jähriger war gegen 8.25 Uhr mit einem Lkw samt geladenem Bagger auf der B10 in Richtung Ulm unterwegs. Beim Durchfahren der Hanns-Martin-Schleyer-Brücke streifte der Baggerarm die Brücke. Die Baumaschine rutschte daraufhin von der Ladefläche des Lasters und krachte auf die Fahrbahn. Der Lkw-Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Zur Begutachtung der Brücke kamen Statiker des Regierungspräsidiums Stuttgart vor Ort. Diese stellten einen oberflächlichen Schaden an dem Bauwerk fest, das weiterhin befahrbar blieb. Die Straßenmeisterei rückte mit zahlreichen Einsatzkräften zur Einrichtung einer Umleitung und zur Reinigung der Fahrbahn mittels Kehr- und Ölreinigungsmaschinen aus. Bis zum Abschluss der Maßnahmen gegen 14.40 Uhr musste die B10 in Richtung Göppingen gesperrt werden. Neben der Brücke und dem Bagger waren auch die Ladebordwand des Lasters und die Fahrbahn beschädigt wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 22.000 Euro. (rd)



Kirchentellinsfurt (TÜ): Stromanschluss durchgeschmort



Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochvormittag zu einem Wohnhaus in die Dorfstraße ausgerückt. Gegen 11.15 Uhr war der gemeinsamen Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein Kabelbrand gemeldet worden. Die Feuerwehr, die mit mehreren Fahrzeugen, darunter auch einem Drehleiterfahrzeug, anrückte, stellte vor Ort einen durchgeschmorten Stromanschluss im Dachstuhl fest. Zu einem Brand war es glücklicherweise nicht gekommen. Auch ein Mitarbeiter eines Energieversorgers war vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen war kein Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand. (rd)



Rottenburg (TÜ): Mit Laterne kollidiert



Eine Autofahrerin ist am Mittwochvormittag mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen. Die 56-Jährige war mit einem Audi gegen 9.35 Uhr auf der Weggentalstraße in Richtung Eugen-Bolz-Platz unterwegs. Dabei kam sie zu weit nach rechts und kollidierte mit einer Laterne. Der Rettungsdienst brachte die Frau nachfolgend vorsorglich ins Krankenhaus. Der Audi, an dem sich der Blechschaden auf circa 5.000 Euro belaufen dürfte, wurde abgeschleppt. (mr)



Tübingen (TÜ): In Gaststätte und Imbisswagen eingebrochen



In eine Gaststätte und in zwei Imbisswagen in der Lichtensteinstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 21 Uhr und 9.45 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zur Gaststätte und durchsuchte dort in allen Räumen die Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem. Zudem wuchtete er an zwei unweit abgestellten Imbisswagen die Türen auf und durchsuchte die Fahrzeuge. Die angerichteten Sachschäden dürften sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 2.500 Euro summieren. Was gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Tübingen mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei aufgenommen hat. (cw)



Albstadt (ZAK): Vorrang missachtet



Die Missachtung des Vorrangs des Gegenverkehrs ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, den eine 26-Jährige am Mittwochmorgen im Stadtteil Lautlingen verursacht hat. Die junge Frau war gegen 7.30 Uhr mit ihrem BMW Mini auf der Straße Auf Steingen aus Richtung Laufen kommend unterwegs und wollte nach links auf einen Parkplatz einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden VW Passat, dessen 19 Jahre alter Fahrer keine Chance mehr hatte, schnell genug reagieren zu können. Die Mini-Fahrerin und ihre beiden Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, konnten aber nachfolgend selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der Fahrer des Passat musste mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen von einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos wurden bei der Kollision so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 8.000 Euro geschätzt. (cw)