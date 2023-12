Hohenstein-Bernloch (RT): Einbrecher unterwegs Ein Wohnhaus im August-Lämmle-Weg ist am Freitag ins Visier eines Einbrechers geraten.

Reutlingen (ots) - In der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 21.55 Uhr gelangte der Täter über eine aufgehebelte Terrassentüre in das Gebäude und durchsuchte es. Mit Bargeld und Schmuck flüchtete er anschließend unerkannt. Das Polizeirevier Pfullingen hat mit den Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen.



Weilheim an der Teck (ES): Brand von Altpapiertonne



Feuerwehr und Polizei sind am frühen Samstagmorgen wegen einer brennenden Altpapiertonne am Marktplatz im Einsatz gewesen. Die Ermittlungen ergaben, dass Unbekannte gegen 3 Uhr mutmaßlich einen Feuerwerkskörper in die Tonne warfen, woraufhin sich das darin befindliche Papier entzündete. Das Feuer griff in der Folge auf neben der Tonne gelagerte Paletten mit Dämmmaterial sowie ein Fahrrad über, so dass ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand.



Esslingen (ES): Mit Schusswaffe bedroht und zugeschlagen



Das Polizeirevier Esslingen hat Ermittlungen gegen einen bislang unbekannten Jugendlichen eingeleitet, welcher am Freitagabend im Bereich des Pfostenackerweges einen 45-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht und anschließend geschlagen hat. Um 20.30 Uhr war ein Ehepaar an der Ecke zur Weiherstraße unterwegs, als es auf eine Gruppe Jugendlicher traf, die Feuerwerkskörper zündeten. Nachdem sie von den Beiden gebeten worden sind, dies zu unterlassen, entwickelte sich ein Streitgespräch. Im Zuge dessen zog einer der Jugendlichen eine Schusswaffe und bedrohte den 45-Jährigen damit. Eine Schussabgabe erfolgte nicht, jedoch schlug der bislang unbekannte Täter seinem Gegenüber unvermittelt gegen den Kopf und trat auf ihn ein. Anschließend flüchtete die Gruppierung und konnte auch nach einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen nicht mehr angetroffen werden. Der 45-Jährige musste nach rettungsdienstlicher Erstversorgung zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden.



Ostfildern (ES): Wohnungseinbruch



Ein Unbekannter ist in der Zeit zwischen Donnerstag, 20.30 Uhr, und Freitag, 15.30 Uhr, in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hummelbergstraße eingebrochen. Über eine eingeschlagene Scheibe verschaffte sich der Täter Zutritt zum Gebäude und suchte anschließend im Inneren nach Stehlenswertem. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.



Mössingen (TÜ): Brand einer Chemietoilette



Der Brand eines mobilen Toilettenhäuschens hat in der Nacht von Freitag auf Samstag zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Gegen 4.30 Uhr meldete eine Verkehrsteilnehmerin ein Feuer in der Sebastiansweilerstraße. Die von Unbekannten in Brand gesetzte Chemietoilette konnte von der Feuerwehr, die mit zehn Einsatzkräften vor Ort war, schnell gelöscht werden. Zu den Hintergründen, sowie Täterschaft und genauen Schadenshöhe hat das Polizeirevier Tübingen die Ermittlungen aufgenommen.



Kusterdingen (TÜ): Von Unfallstelle geflüchtet



Wegen des Verdachts mehrerer Straftaten ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen 31-Jährigen, der in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Verkehrsunfall verursacht hat. Nach Anruf eines Zeugen gegen 01.25 Uhr konnte die eingesetzte Streifenwagenbesatzung in der Jahnstraße zwei beschädigte Pkw feststellen, welche augenscheinlich durch einen zu diesem Zeitpunkt unbekannten Pkw aufeinander geschoben worden sind. Im Rahmen der Fahndung wurde kurze Zeit später das Verursacherfahrzeug im Bereich der Lange Straße abgestellt aufgefunden. Ermittlungen führten zum mutmaßlichen Fahrzeugführer des Opel Astra, der schließlich an seiner Wohnanschrift angetroffen werden konnte. Da sich Hinweise auf eine Fahruntauglichkeit ergaben, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von über ein Promille ergab. Der 31-Jährige musste anschließend sowohl eine Blutentnahme, als auch seinen Führerschein abgeben. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von circa 10.000 Euro. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.



Rottenburg (TÜ): Kind durch Böller verletzt



Schwere Verletzungen hat sich ein 13-jähriger Junge am Freitagnachmittag in der Gebhard-Müller-Straße zugezogen. Gegen 16.15 Uhr meldeten Zeugen bei der Rettungsleitstelle ein durch Böller verletztes Kind. Ersten Erkenntnissen zu Folge hat ein 16-Jähriger im nahegelegenen Supermarkt eine Feuerwerksbatterie auseinandergebaut und einzelne Abschusshülsen gestohlen. Eine dieser Hülsen brachte sein 13-jähriger Begleiter zur Umsetzung, wodurch er sich schwere Gesichtsverletzungen zuzog und mit dem Rettungsdienst in eine Fachklinik gebracht werden musste.



Albstadt (ZAK): Schwer verletzte Fußgängerin verstorben - Nachtrag zur Pressemeldung vom 28.12.23/17.29 Uhr



Die 84 Jahre alte Fußgängerin, welche bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, in Ebingen in der Zieglerstraße von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden war, ist am Freitagnachmittag im Krankenhaus an den Folgen ihrer Verletzungen verstorben. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei dauern an.



Grosselfingen (ZAK): Brand von Gartenhütte



Am Samstagmorgen ist es zu einem Brand in der Straße Beckengarten gekommen. Gegen 05.30 Uhr bemerkte die 71-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses, dass ihre Gartenhütte in Flammen steht. Die Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften aus und brachte den Brand, der zum Teil auch auf den Dachstuhl des Hauses übergegriffen hatte, schnell unter Kontrolle. Aufgrund der Hitze wurden eine an das Grundstück angrenzende Gartenhütte, das Nachbarhaus und eine Telefonleitung leicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 100.000 Euro beziffert. Vorsorglich war der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften ebenfalls vor Ort. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen mit den Experten der Spurensicherung, insbesondere bezüglich der Brandursache, aufgenommen.