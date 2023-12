In Keller eingebrochen Mehrere Kellerabteile in der Schreinerstraße sind in der Zeit von Mittwoch, 20 Uhr, auf Sonntag, 15 Uhr, das Ziel von Einbrechern geworden.

Reutlingen (ots) - Unbekannte drangen zunächst gewaltsam in das Abteil ein und entwendeten Wertgegenstände. Wie bislang bekannt wurde versucht in drei weitere Abteile einzubrechen. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jp)



Neuffen (ES): Bei Flugunfall verletzt



Ein nach aktuellem Stand mittelschwer verletzter Gleitschirmflieger sowie der Einsatz von Polizei und Bergwacht sind die Folgen eines Flugunfalls am Sonntagnachmittag auf dem Flugplatz in Hohenneuffen. Der 38-Jährige startete seinen Alleinflug gegen 14 Uhr vom Startplatz West als er sich aufgrund unbekannter Ursache nach links drehte und der Schirm schließlich absackte. Der mit Protektoren ausgestatte Mann stürzte daraufhin in eine Baumreihe und steckte bis zum Eintreffen und zur Befreiung durch die Bergwacht, die mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften an die Unfallörtlichkeit ausrückte, fest. Nach medizinischer Behandlung und Versorgung wurde er durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. (jp)



Leinfelden-Echterdingen (ES): Nach Kollision mit Straßenlaterne geflüchtet



Unter anderem nicht angepasste Geschwindigkeit ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der Friedrich-List-Straße zugetragen hat. Ein 35-jähriger Lenker eines VW Touran kam gegen 17.55 Uhr an der Ecke zur Nikolaus-Otto-Straße im Verlauf einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer am rechten Straßenrand befindlichen Straßenlaterne. Von mehreren Zeugen konnte daraufhin beobachtet werden, wie der Unfallverursacher sich einige hundert Meter unerlaubt von der Unfallstelle entfernte und der nicht mehr fahrbereite Pkw schließlich zum Stehen kam. Ein 53-jähriger Beifahrer verletzte sich nach bisherigen Erkenntnissen leicht. Der VW wurde daraufhin abgeschleppt. Ein im Zuge der weiteren Ermittlungen durchgeführter Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille, woraufhin er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Der Sachschaden an der Laterne wird auf etwa 1.000 Euro und am Fahrzeug auf circa 5.000 Euro geschätzt. (jp)



Wendlingen (ES): Fußgängerin angefahren



Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag erlitten. Gegen 17.50 Uhr war ein 75 Jahre alter Mann mit einem Fiat auf der Bahnhofstraße von Unterboihingen herkommend unterwegs. Auf Höhe des Zentralen Omnibusbahnhofs erfasste er mit seinem Wagen eine 20-Jährige, die sich bereits auf dem dortigen Fußgängerüberweg befand. Die junge Frau wurde anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Schaden am Fiat beträgt schätzungsweise 1.000 Euro. (mr)



Wendlingen (ES): Auto aufgebrochen



Ein Porsche ist am Wochenende von einem Unbekannten angegangen worden. In der Zeit zwischen Samstag, elf Uhr, und Sonntag, zehn Uhr, schlug der Täter an dem in der Heinrich-Otto-Straße geparkten Pkw zwei Seitenscheiben ein. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde jedoch nichts aus dem Wagen entwendet. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (mr)



Köngen (ES): Hoher Sachschaden nach Auffahrunfall



Ein Sachschaden von circa 17.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, welcher sich am Sonntagabend auf der B 313 ereignet hat. Gegen 20.30 Uhr befuhr ein 36-Jähriger mit seinem Audi den linken Fahrstreifen der Bundesstraße von Nürtingen kommend in Richtung Plochingen. Aufgrund eines vor ihm fahrenden BMW, welcher plötzlich stark zu qualmen begann, musste der Audilenker wegen fehlender Sicht die Geschwindigkeit reduzieren, schaltete seinen Warnblinker ein und fuhr an den linken Fahrbahnrand. Der ihm nachfolgende 62-jährige Lenker eines Opel Corsa erkannte die Situation zu spät und fuhr dabei auf den Audi auf. Die 35-jährige Beifahrerin im Audi und ihr dreijähriges Kind sowie der 62-Jährige wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.Wie sich herausstellte war ein Motorschaden am BMW der Grund für die starke Rauchentwicklung. (mh)



Lenningen (ES): In Schule eingebrochen



Ein bislang Unbekannter ist in der Zeit von Freitag, 17.30 Uhr, bis Samstag, zwölf Uhr, in eine Schule im Ortsteil Oberlenningen eingebrochen. Der Täter verschaffte sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt ins Gebäude. Im Lehrerzimmer wurden mehrere Lehrerfächer aufgebrochen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Lenningen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mh)



Mössingen (TÜ): Zwei Verletzte nach Schlittenunfall (Zeugenaufruf)



Zeugen zu einem Unfall zwischen drei bislang unbekannten Jugendlichen sowie einem Vater mit seinem Kind am Sonntagnachmittag in der Danziger Straße sucht das Polizeirevier in Tübingen. Der 43 Jahre alte Mann hatte sein elf Monate altes Kind auf dem Arm, als er von den Unbekannten mit einem Schlitten angefahren wurde. Durch den anschließenden Sturz verletzten sich beide so schwer, dass sie nach medizinischer Behandlung und Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden mussten. Die drei mutmaßlichen Verursacher hatten nach der Kollision die Örtlichkeit in unbekannte Richtung verlassen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Das Polizeirevier Tübingen bitte nun Zeugen, die Hinweise zum genauen Ablauf sowie den Flüchtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (jp)