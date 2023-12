Dettingen/Erms (RT): Einbruch und versuchter Einbruch In der Zeit von Samstag 23.12.23, 15.30 Uhr bis Montag 25.12.23, 09.20 Uhr, sind bislang Unbekannte in ein Zweifamilienhaus in der Weidenstraße eingebrochen.

Reutlingen (ots) - Die Täter verschafften sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zugang zur Erdgeschoßwohnung und betraten im Anschluss mehrere Zimmer in der Wohnung. Es wurden Uhren und ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren am Tatort.



Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass es am Sonntag in der Zeit von 17.00 Uhr und 23.00 Uhr zu einem weiteren Einbruchsversuch kam. Ebenfalls in der Weidenstraße wollte die Täterschaft ein Fenster an der Gebäuderückseite aufhebeln, was jedoch misslang. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 600 Euro geschätzt.



Hohenstein-Oberstetten (RT): Einbruch



In der Zeit von Sonntag, 16.00 Uhr bis Montag, 14.30 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Sankt-Martins-Weg eingebrochen. Die Täter hebelten die Terrassentüre auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Dort wurden sämtliche Räume betreten und Kommoden, Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde Schmuck entwendet. Der Sachschaden an der Terrassentüre beläuft sich auf circa 300 Euro. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren am Tatort.



Esslingen (ES): Zwei Fußgänger schwer verletzt



Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstag gegen 04.00 Uhr auf der Mittleren Beutau gekommen. Der 20 -jährige Fahrer eines Pkw VW Taigo fuhr aus Richtung Stadtmitte kommend in Richtung Sulzgrieß, kam aus bislang nicht bekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hauswand. Hierdurch wurden Teile der Hausfassade abgerissen und beschädigten einen geparkten Ford Tourneo. Der VW Taigo erfasste im Anschluss zwei Personen, welche sich zu diesem Zeitpunkt auf dem linksseitigen Gehweg befanden. Die beiden Fußgänger - eine 25 -jährige Frau und ein 29 -jähriger Mann- erlitten schwere Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung jeweils in eine Klinik eigeliefert werden. Der 20 -jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt, sein VW Taigo erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von 25.000 Euro. Der Sachschaden an der Hausfassade wird vorläufig auf 5.000 Euro geschätzt. Am geparkten Ford Tourneo beträgt der entstandene Schaden etwa 2.500 Euro.

Die Feuerwehr aus Esslingen war mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften vor Ort, der Rettungsdienst mit einem Notarztfahrzeug, zwei Rettungswagen und einem Einsatzleiter. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.



Ostfildern-Scharnhausen (ES): Scheiben eingeworfen (Zeugenaufruf)



Wie am Montagnachmittag angezeigt worden ist, haben bislang unbekannte Täter in den letzten Tagen insgesamt zehn Scheiben auf der Rückseite der Körschtalhalle vermutlich mit Steinen eingeworfen. Auch die Scheibe einer angrenzenden Garage wurde beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 0711/7091-3 entgegen.



Filderstadt-Bernhausen (ES): Vandalen unterwegs (Zeugenaufruf)



Nach bisherigen Erkenntnissen sind in der Nacht von Sonntag (Heiligabend) auf Montag in Bernhausen Vandalen unterwegs gewesen. Im Bereich der Echterdinger Straße wurde der Drücker einer Lichtzeichenanlage für Fußgänger beschädigt, ein Mülleimer aus der Verankerung gerissen und ein privates Parkschild abgebrochen. Weiterhin wurden mehrere im Bereich der Echterdinger Straße geparkte Fahrzeuge durch rohe Gewalt beschädigt. In der Rosenstraße wurde versucht, gewaltsam einen Pkw Hyundai zu öffnen. An diesem Fahrzeug wurde zudem der Außenspiegel abgerissen. In der Eisenbahnstraße wurde ein dort geparkter Pkw VW gewaltsam geöffnet. Hier wurde versucht, das Fahrzeug kurzzuschließen, was misslang. Die Höhe des Gesamtschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Filderstadt bittet weitere Geschädigte und Zeugen, sich unter Telefon 0711/7091-3 zu melden.



Albstadt (ZAK): Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall



Drei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von mindestens 14.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, welcher sich am ersten Weihnachtsfeiertag bei Albstadt ereignet hat. Gegen 16.15 Uhr befuhr der 84 -jährige Lenker eines Pkw VW Golf die Kreisstraße 7141 von Albstadt-Tailfingen kommend in Richtung Stich. In einer Rechtskurve im Bereich der Abzweigung zur Eyach-Quelle geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Pkw Mazda eines 39 -Jährigen. Die Fahrer des VW Golf, seine 79 -jährige Beifahrerin sowie der Mazda-Fahrer wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte eine medizinische Ursache bei dem 84-Jährigen für den Unfall mitverantwortlich sein. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.