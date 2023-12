Fußgängerinnen belästigt (Zeugenaufruf) Nach einem etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann, der am Montagabend in der Elsa-Brändström-Straße zwei Frauen belästigt hat, fahndet das Polizeirevier Reutlingen.

Reutlingen (ots) - Die beiden Fußgängerinnen waren gegen 21.10 Uhr auf dem Gehweg der Elsa-Brändström-Straße in Richtung Schafstall unterwegs, als ihnen der Unbekannte auf dem Gehweg der anderen Straßenseite mit heruntergelassener Hose und entblößtem Geschlechtsteil folgte. Die beiden Frauen alarmierten daraufhin die Polizei und gingen in ein nahegelegenes Mehrfamilienhaus. Eine Fahndung nach dem Unbekannten, der in Richtung Schafstall davongelaufen war, verlief bislang erfolglos. Er soll einen gepflegten, dunklen Bart und einen dunklen Teint haben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Reutlingen, Telefon 07121 942-3333. (rd)



Münsingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen



Sachschaden in Höhe von rund 53.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der B465 bei Bremelau entstanden. Ein 30-Jähriger war gegen 11.30 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Bundesstraße in Richtung Münsingen unterwegs. Auf Höhe Bremelau kam er nach ersten Erkenntnissen wohl aufgrund von Unachtsamkeit mit den rechten Rädern seines Fahrzeugs ins Bankett und geriet beim anschließenden Gegenlenken ins Schleudern. In der Folge prallte der Sattelzug gegen die rechten Leitplanken. Dort verkeilten sich das Zugfahrzeug und der Auflieger, die von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten. Der Fahrer war unverletzt geblieben. Im Zuge der Bergungsarbeiten konnte die B465 im Bereich der Unfallstelle nur einspurig befahren werden. Kurz vor 15 Uhr waren die Arbeiten abgeschlossen. (rd)



Esslingen (ES): Fußgänger angefahren und geflüchtet



Auf dem Gehweg in der Hindenburgstraße in Esslingen ist es am Montagmittag zu einer Kollision zwischen einer Elektroroller-Lenkerin und einem Fußgänger gekommen. Die noch unbekannte Fahrerin des Elektrorollers fuhr gegen 14 Uhr den Gehweg entlang und stieß hierbei mit einem 82-Jährigen zusammen. Beide stürzten daraufhin zu Boden. Als die Frau offenbar erkannte, dass umstehende Zeugen den Notruf wählten, flüchtete sie. Eine umgehend eingeleitete Fahndung blieb jedoch ohne Erfolg. Der Senior verletzte sich augenscheinlich leicht. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pb)



Esslingen (ES): Radfahrer auf glatter Fahrbahn in Gegenverkehr gerutscht



Eine glatte Fahrbahn dürfte die Ursache für einen Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw am Montagnachmittag gewesen sein. Gegen 16 Uhr fuhr ein 58-jähriger Radfahrer den Hofweg bergab. Im Bereich einer schattigen Rechtskurve mit Gefälle kam er alleinbeteiligt zu Fall. Dabei rutschte sein Fahrrad in einen entgegenkommenden BMW und beschädigte diesen leicht. Der Radfahrer verletzte sich und wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es wird von einem Sachschaden von etwa 5.000 Euro ausgegangen. (pb)



Filderstadt (ES): Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall



Mehrere Personen, darunter zwei Kinder, sind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Sielmingen verletzt worden. Den aktuellen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war kurz nach 14 Uhr eine 75 Jahre alte Frau mit einem Toyota auf der Sielminger Hauptstraße unterwegs und hielt, wohl auf der Suche nach einer Parkmöglichkeit, zunächst am Fahrbahnrand an. Anschließend setzte der Wagen Zeugenaussagen zufolge mit starker Beschleunigung und aufheulendem Motor zurück. Dabei erfasste der Pkw an einer Fußgängerampel eine 31-Jährige, ein vier Jahre altes Mädchen sowie einen Kinderwagen mit einem elf Monate alten Kind. Die Fußgänger stürzten in der Folge zu Boden. Der Toyota touchierte noch den Mast der Ampel und stieß leicht gegen eine Hauswand. Die Frau sowie die beiden Kinder wurden ersten Erkenntnissen zufolge schwer verletzt und zur stationären Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Die 75-Jährige, die augenscheinlich einen Schock erlitten hatte, kam ebenfalls ins Krankenhaus. Ihr Auto, an dem sich der Blechschaden auf circa 6.000 Euro belaufen dürfte, musste abgeschleppt werden. (mr)



Filderstadt (ES): Nach Ladendiebstahl mit Auto geflüchtet (Zeugenaufruf)



Ein Unbekannter ist am Montagnachmittag nach einem Ladendiebstahl mit seinem Auto geflüchtet. Der Ladendetektiv eines Einkaufsmarktes in der Karlstraße in Bernhausen ertappte den Mann gegen 16.40 Uhr, als er Waren im Wert von knapp 70 Euro entwenden wollte. Als beide zum Fahrzeug des Tatverdächtigen gingen, stieg dieser plötzlich ein und fuhr los. Der Ladendetektiv musste hierbei zur Seite springen, um nicht von dem Wagen erfasst zu werden. Dem Unbekannten gelang anschließend die Flucht. Er wird wie folgt beschrieben: Etwa 175 Zentimeter groß, kräftige Statur, schwarzer Vollbart, mittellange schwarze Haare, Brille, auffällige schwarz-goldene Schuhe. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum flüchtigen Täter unter der Nummer 0711/7091-3 entgegen. (pb)



Leinfelden-Echterdingen (ES): Rückstau nach Unfall auf B 27



Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat am Montagnachmittag auf der B 27 in Richtung Tübingen zu einem erheblichen Rückstau geführt. Gegen 16.40 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit seinem BMW auf Höhe von Echterdingen auf den verkehrsbedingt abbremsenden Audi eines 36-Jährigen auf. In der Folge stieß ein nachfolgender VW, der von einem 25-Jährigen gelenkt wurde, noch ins Heck des BMW. Der BMW-Lenker wurde vom Rettungsdienst mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Sein Wagen wurde abgeschleppt. Insgesamt beziffert die Polizei den Blechschaden auf ungefähr 11.000 Euro. Durch den Unfall bildete sich im Feierabendverkehr ein bis nach Stuttgart reichender Rückstau. (mr)



Filderstadt (ES): Nach Auffahrunfall leicht verletzt



Leichte Verletzungen hat die Fahrerin eines Pkw durch einen Auffahrunfall am Montagnachmittag in Filderstadt erlitten. Der 35-jährige Fahrer eines Lkw fuhr der 51-jährigen Autofahrerin auf der Nord-West-Umfahrung gegen 17 Uhr auf. Ein Rettungswagen brachte die Frau vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. (pb)



Beuren (ES): Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruch



Nach einem Einbruchsversuch am frühen Dienstagmorgen in der Linsenhofer Straße sucht der Polizeiposten Neuffen Zeugen, die in der Nacht möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Die Hausbewohner bemerkten gegen 2.30 Uhr verdächtige Geräusche und stellten bei einer anschließenden Überprüfung ein aufgebrochenes Fenster an ihrer Garage fest. Noch während des Absetzens des Notrufs fuhr ein weißer Kombi mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit davon. Eine eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der Polizeiposten Neuffen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07022/9224-0, zu melden. (rd)



Notzingen (ES): Pfefferspray versprüht



Rettungsdienst und Polizei sind Montagabend, kurz nach 18 Uhr, zu einer Grundschule in der Silcherstraße ausgerückt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll dort im Rahmen einer Schulveranstaltung ein Mädchen einen Gleichaltrigen mit Pfefferspray besprüht haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand klagten anschließend 17 Personen über Atemwegsreizungen. Eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Das Spray behielten die Beamten ein. (mr)



Wendlingen (ES): Fußgänger bei Unfall verletzt



Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Stuttgarter Straße erlitten. Den ersten Ermittlungen zufolge überquerte der sehbeeinträchtigte 38-Jährige gegen 6.30 Uhr die Stuttgarter Straße an einer entsprechend ausgestatteten Fußgängerfurt offenbar bei Rotlicht. Dabei wurde er von einem Linienbus eines 62-Jährigen erfasst. Der Fußgänger stürzte daraufhin zu Boden. Er wurde zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer und die Insassen des Busses blieben unverletzt. Sachschaden entstand nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. (rd)



Tübingen (TÜ): Radfahrer kollidiert mit Pkw



Eine verletzte Person ist die Folge eines Unfalls am Montagvormittag in Tübingen. Eine 87-jährige Radfahrerin befuhr gegen zehn Uhr die Ammergasse. Ein 41-jähriger Fahrer eines Pkw wechselte zeitgleich aus einer Einfahrt auf die Straße, worauf es zur Kollision kam. Die Seniorin kam hierdurch zu Fall und verletzte sich ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Sie musste vor Ort nicht ärztlich behandelt werden. (pb)



Tübingen (TÜ): Kind ins Krankenhaus gebracht



Ein Kind musste nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 16.10 Uhr fuhr eine 27-Jährige mit ihrem Peugeot im Einmündungsbereich in die B 28 von der B 27 herkommend auf den Hyundai einer 39-Jährigen auf. Dabei wurde ein Achtjähriger im Hyundai ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Er kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro. (mr)



Tübingen (TÜ): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht



Die Verkehrspolizei Tübingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der B 296. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war kurz nach 17.30 Uhr ein 51 Jahre alter VW Polo-Lenker auf der Bundesstraße von Unterjesingen herkommend in Richtung Tübingen unterwegs. Im Kurvenbereich setzte er zum Überholen eines noch unbekannten Pkw sowie eines davor fahrenden Jeep einer 32-Jährigen an. Aufgrund Gegenverkehrs scherte der Polo-Lenker so dicht vor dem Jeep ein, dass es zur Kollision zwischen den Fahrzeugen kam. Der VW geriet in der Folge ins Schleudern und kam in einem angrenzenden Feld quer zur Fahrbahn zum Stehen. Er musste später abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte der Blechschaden an den Autos mit circa 16.000 Euro zu Buche schlagen. Zeugenangaben zum Unfall werden unter der Telefonnummer 07071/972-8660 entgegengenommen. Insbesondere der noch unbekannte Lenker des ebenfalls überholten Pkw wird gebeten, sich zu melden. (mr)



Rottenburg (TÜ): Bei Auffahrunfall verletzt



Ein Auffahrunfall mit Personenschaden hat sich am Montagnachmittag bei Ergenzingen ereignet. Gegen 15.15 Uhr war ein 79 Jahre alter Mann mit einem Smart auf der K 6939 von Seebronn herkommend unterwegs und krachte mit seinem Wagen ins Heck eines Seat, dessen 56-jährige Lenkerin nach links in einen Verbindungsweg abbiegen wollte und verkehrsbedingt angehalten hatte. Die Frau wurde dabei verletzt und zur weiteren Untersuchung und Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden an den Autos, die abgeschleppt werden mussten, beträgt insgesamt schätzungsweise 16.000 Euro. (mr)



Ammerbuch (TÜ): In Einkaufsmarkt eingebrochen



Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Dienstag in einen Einkaufsmarkt in der Nagolder Straße eingebrochen. Gegen 3.15 Uhr gelangte der Einbrecher gewaltsam über die Eingangstür ins Innere des Ladens und entwendete daraus Tabakwaren. Anschließend flüchtete er unerkannt. Genauere Angaben zum Diebesgut liegen bislang nicht vor. Der Polizeiposten Ammerbuch ermittelt. (rd)



Ammerbuch (TÜ): Pedelecfahrerin gestürzt



Verletzungen unbekannten Ausmaßes hat eine 50 Jahre alte Pedelecfahrerin bei einem Sturz am Montagabend in Reusten erlitten. Die Frau fuhr gegen 18.10 Uhr einen steilen Abschnitt der Rottenburger Straße am Ortsausgang von Reusten hinab. Dabei kam sie auf der vereisten Fahrbahn ins Schleudern und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rd)



Tübingen (TÜ): Rauchender Pkw



Ein qualmender Pkw hat am Montagmittag, gegen 13 Uhr, zum Einsatz der Rettungskräfte auf einem Parkplatz in der Wohlboldstraße geführt. Die alarmierte Feuerwehr musste glücklicherweise keine Löscharbeiten einleiten, da sich der Rauch verflüchtigte, nachdem der VW ausgestellt worden war. Vermutlich hat der Defekt eines Bauteils im Motorraum des Wagens zu der Rauchentwicklung geführt. Er wurde daraufhin abgeschleppt. (rd)



Haigerloch (ZAK): Kleidersack in Brand gesetzt



Zum Brand eines Kleidersacks sind Feuerwehr und Polizei am Montagabend nach Stetten ausgerückt. Eine Zeugin wählte kurz vor 20 Uhr den Notruf, nachdem sie den brennenden Sack im Bereich der Glascontainer in der Stettener Straße entdeckt hatte. Die Feuerwehr, die daraufhin mit zwei Fahrzeugen und elf Feuerwehrleuten vor Ort kam, löschte den Kleidersack, der mutmaßlich angezündet worden war. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand bis auf die darin befindliche Kleidung kein weiterer Sachschaden. Der Polizeiposten Haigerloch ermittelt. (rd)



Albstadt (ZAK): Fahrzeug nach Unfall im Straßengraben gelandet



Am Montagnachmittag, gegen 14 Uhr, ist ein Fahrzeug nach einem Unfall auf der L442 zwischen Tailfingen und Neuweiler im Straßengraben zum Stehen gekommen. Ein 71-jähriger Seat-Fahrer hatte zuvor übersehen, dass eine vor ihm fahrende, 31-jährige VW-Fahrerin gebremst hatte, um auf einem Parkplatz abzubiegen. Um die Kollision zu vermeiden, versuchte er noch, nach rechts auszuweichen. Hierbei streifte der Seat das stehende Fahrzeug jedoch und wurde in den Straßengraben abgewiesen. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen durch einen Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. (pb)