Rottenburg (TÜ): Gegen Baum geprallt Ein 22-Jähriger ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.

Reutlingen (ots) - Gegen 6.45 Uhr befuhr der junge Mann mit seinem Audi A 3 die Landesstraße 385 von Ofterdingen kommend in Richtung Dettingen. Dabei kam er auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte schließlich gegen einen Baum. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen, wurde aber vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Da das Ausmaß des Verkehrsunfalles zunächst unklar war, rückte die Feuerwehr ebenfalls zum Unfallort aus. Der nicht mehr fahrbereite Audi, an welchem ein Schaden von circa 5.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme musste die Strecke bis gegen 7.50 Uhr gesperrt werden. (mh)