Münsingen (RT): Jugendhaus abgebrannt - Die Kriminalpolizei sucht Zeugen (Zeugenaufruf) Nachtrag zur Pressemeldung vom 15.12.2023 / 03.17 Uhr Nach dem Brand im Jugendhaus Im Badstuhl mit einem geschätzten Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro am frühen Freitagmorgen hat das Kriminalkommissariat Reutlingen zusammen mit Spurensicherungsexperten die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Reutlingen (ots) - In diesem Zusammenhang stellte sich heraus, dass sich offenbar Jugendliche noch gegen 20.30 Uhr im Bereich des Jugendhauses aufgehalten haben sollen. Diese möglichen Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Reutlingen, Telefon 07121/942-3333 oder beim Polizeirevier Münsingen, Telefon 07381/9364-0 zu melden. Die Ermittlungen dauern an. (cw)



Metzingen (RT): Christbäume gestohlen (Zeugenaufruf)



Mehrere Dutzend Christbäume haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Stuttgarter Straße gestohlen. Zwischen 22 Uhr und 8.35 Uhr luden die Kriminellen die auf einem durch Bauzäune gesicherten Verkaufsplatz vor einem Einkaufszentrum gelagerten und eingenetzten Nordmanntannen in Wert von knapp 2.000 Euro vermutlich auf einen Anhänger oder in einen Transporter und ließen sie mitgehen. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise von Zeugen, die dort zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Polizeirevier Metzingen, Telefon 07123/924-0. (cw)



Haigerloch (ZAK): In Firma eingebrochen



In eine Firma in der Straße Madertal, im Stadtteil Weildorf, ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge dürfte sich der Einbrecher kurz nach Mitternacht über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft haben. In der Folge durchsuchte er im Büro die Schränke und Schubladen und machte sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Haigerloch hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)