Münsingen: Jugendhaus abgebrannt

Reutlingen (ots) - Ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro sind bei einem Brand des Jugendhauses Im Badstuhl am Donnerstagabend gegen 23:30 Uhr entstanden.

Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Gebäudekomplex von zwei Gebäuden in Brand. Ein aufmerksamer Passant entdeckte das im Vollbrand stehende Gebäude und verständigte die Feuerwehr. Durch die Freiwillige Feuerwehr Münsingen, die mit acht Fahrzeugen und 46 Einsatzkräften vor Ort war, konnte ein Abbrennen des Jugendhauses nicht mehr verhindert werden. Die Gebäude mussten noch in der Nacht teilweise eingerissen werden, da akute Einsturzgefahr bestand. Verletzte Personen waren nicht zu verzeichnen. Der Rettungsdienst war mit neun Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.