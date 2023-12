Eningen (RT): Vermisstenfahndung nach 11-jährigem Kind (Zeugenaufruf) Die Polizei sucht nach dem elfjährigen Leon Schmauder aus Eningen.

Reutlingen (ots) - Der Junge war zuletzt am Donnerstagmittag in der Schule gesehen worden, die um 12 Uhr endete. Am Nachmittag fanden Angehörige seinen Schulranzen vor der Türe seiner Wohnanschrift. Hinweisen zufolge soll er am Donnerstagmittag, zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr, auf dem Reutlinger Weihnachtsmarkt, im Bereich des Albtorplatzes gesehen worden sein. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Alle bisherigen Ermittlungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Jungen, weshalb nun öffentlich nach ihm gefahndet wird.

Leon Schmauder ist zirka 145 Zentimeter groß, er hat blonde Haare und trägt eine Brille. Er ist einer schwarzen Winterjacke, die weiß gesprenkelt ist, mit einer dunkelgrünen Cargohose und einem schwarz-rot-orangenen Kapuzenpulli bekleidet. Zudem trägt er schwarze Turnschuhe.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Kriminalkommissariat Reutlingen zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Ein Lichtbild des Vermissten finden sie hier:



https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/eningen-lkr-reutlingen-vermisstenfahndung/