In der Silvesternacht ist es in den Landkreisen Reutlingen, Esslingen, Tübingen und dem Zollernalbkreis zu circa 400 Einsätzen gekommen.

Reutlingen (ots) - Bei der überwiegenden Mehrzahl der Einsätze handelte es sich um Ordnungsstörungen teils erheblich alkoholisierter Personen, Ruhestörungen, Streitigkeiten und zur Anzeige gebrachter Sachbeschädigungen. Bei mehreren Körperverletzungsdelikten wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem ereigneten sich etwa 60 kleinere Brände, welche mehrheitlich auf den unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörper zurückzuführen sein dürften und von der Feuerwehr gelöscht wurden. Hiervon betroffen waren unter anderem Mülleimer, Hecken, Bäume und Altkleidercontainer, an welchen jeweils nur geringer Sachschaden entstand. Zwei Männer verletzten sich mutmaßlich durch den unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerk schwer an der Hand. In mehreren Fällen wurden die einschreitenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte mit Feuerwerkskörper angegangen, wobei glücklicherweise niemand verletzt wurde. In der Gesamtschau verlief der Jahreswechsel im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen arbeitsintensiv aber ohne besondere Vorkommnisse.



Gegen 01.00 Uhr rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in die Nürtingerhofstraße in Reutlingen aus, nachdem dort auf einem Balkon Flammen gemeldet wurden. Durch den aus unbekannter Ursache ausgebrochenen Brand, der von der Feuerwehr gelöscht wurde, entstand ein Gebäudeschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.



In Reutlingen ging auf dem Marktplatz um 01.20 Uhr ein 24 Jahre alter Mann ohne erkennbaren Grund auf die dort zu Präsenzmaßnahmen eingesetzten Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Einsatz zu und versuchte einen Beamten mit den Fäusten zu schlagen. Aus diesem Grund wurde er in Gewahrsam genommen, woraufhin er die Einsatzkräfte lautstark beleidigte. Da sich der Aggressor auch weiterhin nicht beruhigen ließ, wurde er in eine Fachklinik gebracht.



In Metzingen kam es gegen 03.00 Uhr in der Straße Pulverwiesen aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand eines Unterstands für Mülltonnen. Nachdem ein 79 Jahre alter Bewohner die Rettungskräfte über Notruf verständigt hatte, versuchte er vergeblich die Flammen selbst zu löschen, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog und vom Rettungsdienst vor Ort behandelt wurde. Der Brand konnte in der Folge durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.



In Pliezhausen erlitt ein 7-Jähriger leichte Verletzungen, nachdem er gegen 22.30 Uhr in der Greutstraße im Beisein seiner Eltern von einer Silvesterrakete getroffen wurde, welche von einem unbekannten Jugendlichen abgefeuert wurde. Eine medizinische Behandlung des Jungen durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich.



In Pfullingen entzündeten sich gegen 02.45 Uhr im Hinterhof eines Gebäudes in der Uhlandstraße aus bislang ungeklärter Ursache mehrere Mülltonnen. Durch die Flammen wurde die angrenzende Garage und in Teilen das Dach beschädigt, bevor die Feuerwehr den Brand löschen und ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindern konnte. Durch die starke Rauchentwicklung erlitt ein Bewohner eine Rauchgasvergiftung, weshalb er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.



Bei Einsätzen in Esslingen, Weilheim an der Teck und Wernau wurden die einschreitenden Einsatzkräfte der Polizei mit Feuerwerkskörpern beworfen, wobei glücklicherweise keine Beamtinnen und Beamten verletzt wurden.

In Esslingen befanden sich gegen 22 Uhr zwei Streifenwagenbesatzungen im Rahmen der Anzeigenaufnahme eines Körperverletzungsdelikts in der Sirnauer Straße, wobei sie von drei Unbekannten gezielt mit einer Silvesterrakete beschossen wurden, welche die Einsatzkräfte nur knapp verfehlte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

In Weilheim an der Teck störte eine etwa zehnköpfige Personengruppe beginnend ab 00.15 Uhr die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch vermehrte Böllerwürfe unter anderem in Richtung eines Wohnhauses in der Brunnenstraße. Nach Eintreffen mehrerer Streifenwagenbesatzungen wurden die Beamtinnen und Beamten mit Feuerwerkskörpern beworfen. Aufgrund dessen wurden ein 17-Jähriger und zwei Heranwachsende in Gewahrsam genommen, nachdem sie zuvor ausgesprochenen Platzverweisen nicht nachkamen. Hierbei fiel auch ein 13-Jähriger auf, welcher eine Silvesterrakete gezielt in Richtung einer Streifenwagenbesatzung abfeuerte. Während der Jugendliche und der 13-Jährige ihren jeweiligen Eltern übergeben wurden, verbrachten zwei Männer im Alter von 18 und 20 Jahren die Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung.

Ebenfalls bewarfen in Wernau gegen 00.15 Uhr Unbekannte aus einer Personengruppe heraus eine in der Kirchheimer Straße, aufgrund einer Meldung über das Abfeuern von Silvesterraketen gegen ein Gebäude, befindliche Streifenwagenbesatzung mit Böllern.



In Reichenbach wurde in der Leintelstraße gegen 02.00 Uhr durch Unbekannte ein Zigarettenautomat mutmaßlich mittels Feuerwerkskörper aufgesprengt. Der entstandene Sachschaden und die Höhe des Diebesguts sind derzeit noch nicht bekannt.



In Notzingen sprengten unbekannte Täter bereits gegen 20 Uhr einen im Falkenweg abgestellten Altglascontainer, welcher hierbei vollständig beschädigt wurde. Durch die Wucht der Explosion wurde durch umherfliegende Teile eine mehrere Meter entfernte Gebäudefassade beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter Telefon 07021/5010 Zeugen, die sachdienliche Hinweise insbesondere zu einem roten Kleinwagen machen können, welcher sich unmittelbar nach der Explosion in Richtung Ötlingen entfernte.



In der Karlstraße in Tübingen verletzte sich gegen Mitternacht ein 27-Jähriger leicht, nachdem zuvor von einem Unbekannten eine Silvesterrakete in eine Personengruppe abgefeuert wurde, welche den Mann an der Brust traf.



In Starzach und am Bahnhof Rottenburg-Kiebingen verletzten sich gegen Mitternacht zwei Männer nach der Explosion eines Böllers jeweils schwer an der Hand. Beide wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.



In der Eugenstraße in Bitz entzündeten gegen 01.30 Uhr mutmaßlich Überreste eines Feuerwerks eine Garage und den darin geparkten Pkw. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.



Reutlingen (RT): Zimmerbrand in Klinik



Am Sonntagmorgen ist es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brandausbruch in einem Patientenzimmer einer Klinik in der Wörthstraße gekommen. Gegen 7 Uhr wurde der Brand gemeldet, woraufhin die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort fuhr. Zwölf Patienten sowie das Stationspersonal brachten sich selbstständig in Sicherheit und wurden vom Rettungsdienst betreut. Sie wurden in der Folge auf einer benachbarten Station untergebracht. Eine 58-jährige Patientin erlitt durch den Rauch leichte Verletzungen. Nach ersten Schätzungen entstand an dem nicht mehr bewohnbaren Zimmer Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.



Reutlingen (RT): Versuchte Einbrüche in Verkaufsstände



Ein Unbekannter hat in der Zeit von Samstag, 22 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, versucht in vier Hütten auf dem Weihnachtsmarkt beim Manfred-Oechsle-Platz einzubrechen. Da ihm dies nicht gelang, entfernte er sich anschließend ohne Diebesgut. Der entstandene Schaden ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.



Sondelfingen (RT): Betrunken Unfall verursacht



In der Nacht zum Montag ist ein mutmaßlich betrunkener Verkehrsteilnehmer gegen 00.00 Uhr mit seinem Sprinter in der Reutlinger Straße von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge versuchte der 33-jähriger Fahrzeuglenker zu rangieren und setzte dabei auf einer kleinen Mauer auf. Ein durch die aufnehmenden Beamten durchgeführter vorläufiger Alkoholtest ergab beim Fahrer einen vorläufigen Wert von rund zwei Promille, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem ergab sich der Verdacht, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.



Eningen unter Achalm (RT): Gebäudebrand



Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Montagmorgen ein Haus in der Heerstraße in Eningen unter Achalm in Brand geraten. Gegen 06.00 Uhr meldeten Anwohner, dass das leerstehende Einfamilienhaus brennen würde. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten im Innenraum Flammen und starke Rauchentwicklung feststellen. Kurz darauf begann die Feuerwehr, welche mit sieben Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort war, mit den Löscharbeiten und brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Heerstraße war für den Zeitraum der Löscharbeiten komplett gesperrt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200.000 Euro. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Es wird geprüft, ob möglicherweise ein Zusammenhang zu einem am Samstagabend gegen 20 Uhr gemeldeten Brand einer Gartenhütte in der Heerstraße besteht, welcher von der Feuerwehr gelöscht wurde. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro.



Sonnenbühl (RT): Bauwagen aufgebrochen



Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum 15.12.2023 bis 31.12.2023 in einen Bauwagen beim Ortsteil Undingen eingebrochen. Dort entwendeten sie neben diversen Alkoholika unter anderem auch ein Notstromaggregat. Der angerichtete Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen.



Hohenstein (RT): Einbruch in Wohnhaus



Am Sonntag sind in der Zeit von 18.30 Uhr bis 22.00 Uhr bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Wacholderweg eingebrochen. Die Täter hebelten ein Kellerfenster auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Dort wurden sämtliche Räume betreten und Kommoden, Schränke und Schubladen geöffnet sowie durchsucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde Schmuck in unbekannter Höhe entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort.



Esslingen (ES): Nach Diebstahl aus Wertstoffhof festgenommen



Ein 45 Jahre alter Täter ist am Sonntag nach einem Diebstahl aus einem Wertstoffhof an der Stettener Straße vorläufig festgenommen worden. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 13.15 Uhr den Notruf gewählt, nachdem er zuvor zwei Männer auf dem umzäunten Gelände bemerkt hatte. Durch eine Streifenwagenbesatzung konnte hierauf der 45-Jährige auf frischer Tat angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er führte mehrere entwendete Elektrokleingeräte mit sich. Dem zweiten Täter gelang trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mutmaßlich ohne Beute die Flucht. Nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte auf freien Fuß entlassen. Er sieht nun einer Strafanzeige entgegen.



Nürtingen (ES): Kellerbrand



Ein Brand im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Holbeinstraße im Stadtteil Roßdorf hat am Sonntagabend die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auf den Plan gerufen. Gegen 18.15 Uhr ist der Rettungsleitstelle Esslingen ein Brand im dortigen Gebäude gemeldet worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnten Flammen im Kellerbereich sowie Rauch im ganzen Gebäude festgestellt werden. Während des Einsatzes wurden mehrere Bewohner aus dem Gebäude evakuiert. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht genau beziffert werden, er wird derzeit auf 50.000 bis 100.000 Euro geschätzt. Nach den Löscharbeiten konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.



Nürtingen (ES): Räuberische Erpressung



Am Montag, gegen 01.20 Uhr, ist es auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Robert-Bosch-Straße zu einer räuberischen Erpressung durch mehrere Jugendliche gekommen. Der 15 Jahre alte Geschädigte teilte mit, dass mehrere Jugendliche auf ihn zukamen und unter Androhung von Schlägen Geld von ihm forderten. Da der junge Mann in diesem Moment noch telefonierte, bekam er mehrere Schläge mit der flachen Hand in das Gesicht und händigte dann nach nochmaliger Forderung den Angreifern einen geringen Bargeldbetrag aus. Die tatverdächtigen Jugendlichen flüchteten hierauf. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die weiteren Ermittlungen zu den Tätern dauern an.



Frickenhausen (ES): Außenspiegel beschädigt



In der Nacht zum Montag sind in der Dorfstraße mehrere Pkw durch bislang unbekannte Täter beschädigt worden. Gegen 00.15 Uhr wurden insgesamt vier Fahrzeuge festgestellt an welchen jeweils der linke Außenspiegel abgetreten wurde. Der hierbei entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 2.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.



Weilheim an der Teck (ES): Unfall an Fußgängerüberweg



Ein leichtverletzter Fußgänger ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend in der Kirchheimer Straße zugetragen hat. Ein 24-jähriger Lenker eines BMW befuhr gegen 19.55 Uhr die Bissinger Straße und bog nach links in die Kirchheimer Straße ab. Hierbei übersah er vermutlich den 41-jährigen Fußgänger, welcher über den dortigen Fußgängerüberweg ging. In Folge der darauffolgenden Kollision verletzte sich der Fußgänger nach ersten Erkenntnissen leicht. Er wurde nach der Unfallaufnahme zur weiteren medizinischen Behandlung und Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Pkw des 24-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.



Dettingen unter Teck (ES): Einbruch in Wohnhaus



Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 28.12.2023, und Sonntag, 31.12.2023, ist es im Neuffenweg zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen.

Nach derzeitigen Ermittlungen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zum Einfamilienhaus und durchsuchte dort sämtliche Räume. Über das mögliche Diebesgut und die Schadenshöhe konnten bislang keine Angaben gemacht werden. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen.



Tübingen (TÜ): Einbruch in Friseursalon und Keller



In der Zeit zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Sonntag, 13.00 Uhr, ist es in der Eberhardstraße zu einem Einbruch in ein Frisörgeschäft und einen angrenzenden Kellerraum gekommen. Unbekannte Täter hebelten die Eingangstür des Salons auf und entwendeten diverse Utensilien sowie einen geringen Bargeldbetrag. In der Folge brachen sie noch ein im angrenzenden Gebäude befindliches Kellerabteil auf, aus dem augenscheinlich nichts entwendet wurde. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und wird hierbei von Spezialisten der Kriminaltechnik unterstützt.



Haigerloch (ZAK): Kellerbrand



Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro sind die Folgen eines Brandes im Heizungskeller eines Wohnhauses in der Straße Kohlgrube. Am Sonntag gegen 09.10 Uhr teilten Bewohner über Notruf den Brand mit und löschten mit eigenen Mitteln das Feuer, bevor die Feuerwehr vor Ort eintraf. Die 36 Einsatzkräfte der Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen vor Ort kamen, übernahmen Nachlöscharbeiten sowie die Belüftung des Hauses. Ursache für den Brand dürfte nach ersten Erkenntnissen ein Defekt an der Heizungsanlage gewesen sein. Eine 82 Jahre alte Bewohnerin sowie ein 55-jähriger Mann wurden vom Rettungsdienst, der mit fünf Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort war, mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.