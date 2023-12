Bad Urach (RT): Brand mit hohem Schaden Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr am Freitagnachmittag gegen 15.05 Uhr in die Bad Uracher Altstadt ausgerückt.

Reutlingen (ots) - Dort war es nach ersten Erkenntnissen auf Grund eines technischen Defekts an einem Stromverteiler zum Brand im Dachgeschoß eines Mehrfamilienhauses gekommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang starker Rauch aus dem Dach, weshalb dieses geöffnet werden musste. Auf Grund des Brandverlaufs mussten insgesamt sechs Gebäude evakuiert werden. Die Löschmaßnahmen dauerten bis in die frühen Morgenstunden des Samstages an. Zwei Wohngebäude sind nach ersten Überprüfungen durch einen Statiker nicht mehr bewohnbar, die betreffenden Bewohner wurden durch Mitarbeiter der Stadt Bad Urach anderweitig untergebracht oder kamen bei Angehörigen unter. Noch in der Nacht musste mit Abrissarbeiten des betreffenden Gebäudes begonnen werden um dazwischenliegende Glutnester abzulöschen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro. Die Feuerwehr war mit insgesamt 22 Fahrzeugen und 105 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit sechs Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften sowie einem organisatorischen Leiter vor Ort. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



Altbach (ES): Pkw contra Fußgänger



Zwei leicht verletzte Fußgängerinnen sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag auf der Esslinger Straße zugetragen hat. Ein 75-jähriger Lenker eines Fiat 500 bog gegen 16.55 Uhr von der Esslinger Straße nach rechts auf die L1204 in Richtung Deizisau ab. Zum selben Zeitpunkt überquerten eine 26-jährige Fußgängerin, zusammen mit ihrer 9-jährigen Tochter den Fußgängerüberweg in der Esslinger Straße, um in Richtung Plochingen weiterzulaufen. Beim rechts abbiegen übersah der 75-jährige Pkw-Lenker die beiden Fußgängerinnen, welche sich bereits mittig des Fußgängerüberweges befanden und erfasste diese. Die beiden Fußgängerinnen kamen in der Folge unmittelbar vor dem Pkw Fiat auf der Straße zum Liegen. Durch den Rettungsdienst wurden die beiden Fußgängerinnen leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Am Pkw Fiat entstand lediglich geringfügiger Sachschaden.



Nürtingen (ES): Geburtstagsparty aus dem Ruder gelaufen



Nach einer größeren Schlägerei mit mehreren verletzten Personen, welche sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in einem Nürtinger Ortsteil bei einer Geburtstagsparty eines 18-jährigen ereignet hat, ermittelt das zuständige Polizeirevier Nürtingen derzeit wegen gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruch. Gegen 22.45 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei hinsichtlich einer Schlägerei ein. Mehrere Streifenwagen wurden daraufhin an die Örtlichkeit entsandt. Als die polizeilichen Einsatzkräfte eintrafen konnte eine größere Personengruppe, angetroffen werden. Laut dieser Gruppe sei eine weitere circa zehn-köpfige Gruppe, erst verbal dann körperlich, auf sie losgegangen und später dann in verschiedene Richtungen flüchtig gegangen. Bei dem Angriff wurden insgesamt sechs Personen im Alter von 18 bis 48 Jahren verletzt. Zwei Personen mussten mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die vier weiteren Geschädigten kamen mit leichten Verletzungen davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen nach der angreifenden Gruppierung verlief negativ.



Ostfildern / Scharnhauser Park (ES): Schlägerei auf dem Heimweg



Zu einem handfesten Streit zwischen zwei Personengruppen kam es am Samstagmorgen gegen zwei Uhr, im Bereich Herzog-Carl-Straße und Niemöllerstraße im Scharnhauser Park. Die beiden hierbei geschädigten Männer, im Alter von 41 und 34 Jahren, befanden sich auf dem Heimweg von einer Sportveranstaltung. Auf dem Weg trafen sie auf eine mehrköpfige Personengruppe, mit welcher sie zuerst in einen verbalen Streit gerieten. Im weiteren Verlauf entwickelte sich der Streit zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei die beiden Männer leichte Verletzungen im Gesichtsbereich erlitten. Die bislang noch unbekannten Täter flüchteten in unbekannte Richtung und konnten auch im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Rottenburg (TÜ): Bedrohung mit Messer



Zu einer Bedrohung mit einem Messer kam es am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr in der Stadtlanggasse. An einem Treffpunkt für Jugendliche hielten sich mehrere Kinder auf. Das Spielen war einem 40-jährigen Anwohner zu laut, woraufhin dieser die Kinder aus seiner Wohnung heraus anschrie. Zu der Situation kam der 39-jähriger Anwohner hinzu, woraufhin sich zwischen den beiden Personen ein Streitgespräch entfachte, da der 40-jährige zwischenzeitlich seine Wohnung verlassen hatte. Dieser beleidigte den anderen Anwohner fortlaufend und zog gleichzeitig ein Messer aus seiner Jackentasche und hielt es in Richtung des 39-Jährigen. Erst als der Geschädigte die Polizei verständigte, ging der 40-Jährige zurück in seine Wohnung. Der Einsatzort wurde mit mehreren Streifenwagen angefahren. Der Beschuldigte konnte in seiner Wohnung widerstandslos festgenommen werden. Er wurde nach den durchgeführten Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Ihn erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren.



Schömberg (ZAK): Brandstiftung in Gaststätte



Sachschaden von mehreren tausend Euro sind bei einem Brand am frühen Samstagmorgen gegen 03.10 Uhr in einer Gaststätte in der Kirchgasse entstanden.

Ein bislang unbekannter Täter entzündete in der Herrentoilette im Abfalleimer ein Feuer. Danach zündete er außerhalb des Gebäudes auch die an der Fassade liegenden Müllsäcke an. Durch die starke Rauchentwicklung lösten die Rauchmelder in den über der Gaststätte gelegenen Wohnungen aus. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs herrschte noch Betrieb in der Gaststätte. Die vier Personen in der Gaststätte und die anwesenden fünf Bewohner konnten das Gebäude unversehrt verlassen. Die Feuerwehren Schömberg und Balingen, die mit acht Fahrzeugen und 47 Einsatzkräften vor Ort waren, konnten die Feuerstellen schnell unter Kontrolle bringen und so Schlimmeres verhindern. Auf Grund der Einsatzlage war der Rettungsdienst ebenfalls mit drei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort.

Nach den Einsatzmaßnahmen konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Spezialisten der Kriminalpolizei haben noch vor Ort die Spurensicherung übernommen.



Straßberg (ZAK): Unfall mit verletzter Person



Eine 15-Jährige ist am Freitagabend gegen 18.50 Uhr bei einem Unfall verletzt worden. Ein 79-jähriger wollte mit seinem BMW in der Bahnhofstraße rückwärts in eine Parklücke einfahren und übersah hierbei die 15-Jährige, die an einer geöffneten Fahrertür eines geparkten Skoda stand und quetschte sie leicht ein. Der 23-jährige Fahrer des Skoda blieb unverletzt. Die 15-jährige wurde am Knie verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.



Balingen (ZAK): Fußgänger auf B 463 tödlich verletzt



Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei lief ein 82-Jähriger am späten Freitagnachmittag bei Dunkelheit die Auffahrt zur B 463, von der Balinger Straße kommend in Richtung Weilstetten, entlang. Als er kurze Zeit später, gegen 17.40 Uhr, den rechten Fahrstreifen erreichte, wurde er dort von mehreren Fahrzeugen erfasst und hierbei tödlich verletzt. Der 82-Jährige kam unter einem Pkw Seat-Leon zur Endlage und konnte erst nach Einsatz eines Abschleppfahrzeuges mit Unterstützung der Feuerwehr geborgen werden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Unfallstelle musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Das Technische Hilfswerk (THW) unterstützte die Einsatzmaßnahmen und leitete den Verkehr an der Anschlussstelle Gehrn ab. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Während der Unfallaufnahme und durch Zeugenaussagen ergaben sich Hinweise auf ein weiteres Fahrzeug, welches an dem Unfall möglicherweise beteiligt gewesen sein könnte und an der Unfallstelle nicht anzutreffen war. Intensive Ermittlungen der Verkehrspolizei Balingen führten am späten Abend zu einem Fahrzeughalter in Balingen. Bei der Überprüfung konnten an dessen Fahrzeug entsprechende Spuren und Beschädigungen festgestellt werden, die dem Unfallgeschehen zuordenbar sind. Alle bislang bekannten, beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt und durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. Um die genauen Umstände des Unfallherganges klären zu können, wurde zudem ein Sachverständiger in die umfangreichen Ermittlungen mit einbezogen. Verkehrsteilnehmer, die weitere Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07433 / 264-0 zu melden.