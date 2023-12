Dußlingen (TÜ): Nach Verkehrsunfall verstorben Ein 74-jähriger Mann hat am Donnerstagmittag nach einem Verkehrsunfall auf der B 27 sein Leben verloren.

Reutlingen (ots) - Der Fahrer eines Lkw der Marke Daimler befuhr die Bundesstraße gegen 13.05 Uhr in Richtung Hechingen und kam mittig im dortigen Tunnel derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, woraufhin er mit einer Leuchte und im Anschluss einer Mauer kollidierte. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Mann daraufhin durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik gebracht, wo er wenig später verstarb. Die Feuerwehr, die sich mit fünf Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort befand, unterstützte bei der Absicherung der Unfallstelle. In Folge der Kollision war der Tunnel bis etwa 14 Uhr voll gesperrt. Der Sachschaden wird in Summe auf etwa 4.000 Euro geschätzt, wobei derzeitigen Erkenntnissen nach kein nennenswerter Schaden am Mauerwerk des Tunnels entstanden sein dürfte. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach, die auf eine medizinische Ursache hindeuten könnten. (jp)