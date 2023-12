Geislingen (ZAK): Schwerer Verkehrsunfall Ein schwerer Verkehrsunfall mit fünf Verletzten hat sich am Dienstagnachmittag auf der L 415 zwischen Balingen und Geislingen ereignet.

Reutlingen (ots) - Eine 69-Jährige war kurz nach 17 Uhr mit einem Opel Astra auf der Landstraße als erstes Fahrzeug einer Kolonne in Richtung Geislingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie im Auslauf einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem in Richtung Balingen fahrenden Mercedes-Benz einer 59 Jahre alten Frau. Die Mercedes-Lenkerin hatte vergeblich versucht, durch ein Ausweichmanöver eine Kollision zu vermeiden. Bei dem Zusammenstoß verhakte sich die vordere, linke Seite des Opel mit der vorderen, linken Seite des Mercedes. Dadurch kam der Astra ins Schleudern und blieb entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung im angrenzenden Grünstreifen stehen. Der Wagen der 59-Jährigen drehte sich ebenfalls und kollidierte mit dem VW Passat einer 41 Jahre alten Frau, die hinter dem Opel unterwegs war. Der Mercedes blieb letztendlich quer zur Fahrbahn stehend liegen. Eine 40-jährige VW-Fahrerin sah den querstehenden Pkw und wich mit ihrem Polo nach rechts in den Grünstreifen aus. Ob es zu einem Kontakt mit dem Mercedes kam, muss noch ermittelt werden. Eine hinter dem Mercedes fahrende Pkw-Lenkerin musste ebenfalls in den Grünstreifen ausweichen. Ersten Erkenntnissen nach war ihr Fahrzeug unbeschädigt geblieben. Die Unfallverursacherin wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend musste sie nach einer notärztlichen Erstversorgung mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. Alle weiteren Fahrerinnen sowie ein zwölf Jahre altes Mädchen in dem Mercedes zogen sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Sie wurden zur Behandlung mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zur Versorgung der Verletzten war der Rettungsdienst mit fünf Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzwagen, einem Leitenden Notarzt sowie einem Organisationsleiter vor Ort. Die Feuerwehr rückte mit zehn Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften an die Unfallstelle aus. Weiterhin kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei auf die L 415. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 92.000 Euro. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge und der Reinigung der Straße war die L 415 bis 21 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. (ms)