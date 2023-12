Trochtelfingen (RT): Kollision mit Gegenverkehr (Zeugenaufruf) Der Polizeiposten Alb sucht Zeugen zu einer Kollision im Begegnungsverkehr am Donnerstagmorgen auf der K 6738.

Reutlingen (ots) - Gegen 7.15 Uhr war ein 20 Jahre alter Opel-Lenker auf der Kreisstraße in Richtung Harthausen unterwegs und scherte den derzeitigem Ermittlungen zufolge trotz Gegenverkehrs zum Überholen eines Lkw aus. Der entgegenkommende, 61-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter versuchte noch, auszuweichen. Dennoch kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Dadurch wurde der Opel nach rechts abgewiesen und prallte offenbar noch gegen einen Reifen des Lkw. Der Sprinter kam von der Straße ab und fuhr eine mehrere Meter tiefe Böschung hinunter. Vorsorglich wurden der 20-Jährige und sein Beifahrer vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Opel sowie der Sprinter, an denen der Gesamtschaden mit schätzungsweise 25.000 Euro zu Buche schlägt, mussten abgeschleppt werden. Der noch unbekannte Lkw-Lenker, der den Unfall vermutlich nicht bemerkt haben dürfte, hatte seine Fahrt fortgesetzt. Zeugenhinweise zum Unfall werden unter der Telefonnummer 07129/92862-0 entgegengenommen. (mr)



Owen (ES): Vorfahrt nicht beachtet



Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstagmorgen um kurz vor elf Uhr an der Kreuzung Schulstraße mit der Kirchheimer Straße gekommen. Ein 71-jähriger Citroen-Fahrer wollte von der Schulstraße kommend auf die Kirchheimer Straße einfahren und übersah hierbei den bevorrechtigten BMW, der von einem 55-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch Schaden in Höhe von circa 17.000 Euro entstand. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch angeforderte Abschleppdienste versorgt. Zum Abstreuen ausgelaufener Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr hinzugezogen. (as)



Kusterdingen (TÜ): Bei Montagearbeiten gestürzt



Verletzungen unbekannten Ausmaßes hat sich ein 62-Jähriger bei Montagearbeiten in einem Wohnhaus in der Rathausstraße zugezogen. Der Mann war gegen 11.30 Uhr mit dem Einbau einer Treppe im Dachgeschoss beschäftigt, als er stürzte. Mit der Hilfe einer Feuerwehrdrehleiter wurde der 62-Jährige aus dem Haus gebracht. Anschließend wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt und der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt haben die Ermittlungen aufgenommen. (rd)



Korrektur zur Pressemeldung vom 19.12.2023 / 11.25 Uhr " Radfahrer kollidiert mit Pkw ": Das Alter eines Unfallbeteiligten sowie dessen Fortbewegungsart waren infolge eines Büroversehens fehlerhaft. Bitte nachstehende, korrigierte Pressemeldung verwenden:



Tübingen (TÜ): Radfahrerin kollidiert mit Fußgänger



Eine verletzte Person ist die Folge eines Unfalls am Montagvormittag in Tübingen. Eine 87-jährige Radfahrerin befuhr gegen zehn Uhr die Ammergasse. Ein 51-jähriger Fußgänger lief zeitgleich aus einer Einfahrt auf die Straße, worauf es zur Kollision kam. Die Seniorin kam hierdurch zu Fall und verletzte sich ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Sie musste vor Ort nicht ärztlich behandelt werden.