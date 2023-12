Radfahrer übersehen Leicht verletzt wurde ein 41 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen auf der Tübinger Straße ereignet hat.

Reutlingen (ots) - Ein gleichaltriger VW-Lenker wollte gegen 7.30 Uhr mit seinem Caddy von einem Firmengelände herkommend nach links in die Tübinger Straße einfahren. Dabei übersah er den Radler, der in Richtung Steinachstraße unterwegs war und touchierte ihn, sodass der Radfahrer stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Fahrradfahrer nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. (cw)



Eningen (RT): Fahrzeugbrand (Zeugenaufruf)



Zum Brand zweier geparkter Fahrzeuge sind die Einsatzkräfte am frühen Freitagmorgen in die Weihenstraße ausgerückt. Gegen 1.30 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert worden, nachdem der Besitzer Flammen an seinen Autos festgestellt hatte. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte die Flammen rasch löschen und so ein Übergreifen auf die kompletten Fahrzeuge verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 5.000 Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07121/942-3333 nach Zeugen, die zur genannten Zeit in der Weihenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. (cw)



Reutlingen (RT): In Bürocontainer eingebrochen



Ein Bürocontainer in der Pestalozzistraße ist zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, ins Visier eines Einbrechers geraten. Der Täter drang gewaltsam über ein Fenster in den Container ein und entwendete daraus mehrere hochwertige Elektrowerkzeuge sowie ein Funkgerät. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (mr)



Zwiefalten (RT): Kaminbrand in Upflamör



In einem Wohnhaus in der Straße Upflamör hat am Donnerstagvormittag ein Kaminbrand die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei auf den Plan gerufen. Eine Bewohnerin bemerkte gegen 10.15 Uhr wie es mutmaßlich aufgrund von Glanzruß zu dem Brand gekommen war. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen ausrückte, ermöglichte dem vor Ort befindlichen Schornsteinfeger den Zugang auf das Dach des Hauses mittels einer Drehleiter, woraufhin der Brand gelöscht werden konnte. Der Rettungsdienst war mit drei Fahrzeugen ebenfalls vor Ort. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden am Kamin kann aktuell noch nicht beziffert werden. (jp)



Neckartenzlingen (ES): Polizeibeamter bei Unfallaufnahme von Auto erfasst



Ein 25-jähriger Polizeibeamter hat sich im Rahmen der Aufnahme eines vorausgehenden Verkehrsunfalls am Donnerstagabend auf der L 1208B derzeitigen Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zugezogen. Zunächst fuhr eine 79-Jährige mit ihrem Renault gegen 16.15 Uhr von der Straße In der Ramshalde auf die L 1208B nach links in Richtung Neckartenzlingen. Zuvor hatte sie mutmaßlich den Abstand eines in dieselbe Richtung heranfahrenden 25-jährigen Mercedes-Lenkers falsch eingeschätzt, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Der Mann versuchte noch vergeblich auszuweichen und kam nach mehreren Metern in einer Wiese zum Stehen. Nach erster medizinischer Behandlung und Versorgung vor Ort wurde der derzeitigen Erkenntnissen zufolge Leichtverletzte zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zur Absicherung der Unfallstelle und Verkehrsregelung hielt sich der mit einer Warnweste bekleidete Beamte gegen 18.20 Uhr auf der dortigen Fahrbahn auf, als er von einem in Richtung Bempflingen fahrenden 66-jährigen VW-Lenker erfasst wurde. Der Rettungsdienst brachte den Beamten zur weiteren Behandlung und Versorgung in eine Klinik. Er konnte seinen Dienst daraufhin nicht mehr fortsetzen. Der Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. (jp)



Riederich (ES): Einbruch in Einfamilienhaus



In ein Einfamilienhaus in der Panoramastraße ist am Donnerstag eingebrochen worden. Unbekannte Täter gelangten vermutlich zwischen acht Uhr und 13 Uhr durch Aufhebeln einer Tür ins Innere des Gebäudes, durchwühlten mehrere Räume nach Stehlenswertem und zogen wie bislang bekannt ohne Beute von dannen. Zuvor waren die beiden mit Kapuzenpullovern bekleideten Einbrecher, wobei einer eine dunkle Mütze und der andere einen Rucksack trug, von Zeugen beobachtet worden. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf rund 3.000 Euro geschätzt. Spezialisten der Kriminalpolizei kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt. (jp)



Dettingen (ES): Aufgefahren und Autos aufeinander geschoben



Ein Verkehrsunfall mit drei beschädigten Autos sowie einer vorsorglich in eine Klinik gebrachten Beifahrerin hat sich am Donnerstagnachmittag auf der B 465B ereignet. Der 85 Jahre alte Lenker eines Fiat fuhr gegen 17.30 Uhr von Owen kommend in Richtung Kirchheim, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf den verkehrsbedingt haltenden Renault eines 68-Jährigen auffuhr. Dieser wurde daraufhin auf den davor befindlichen Ford eines 56-Jährigen aufgeschoben. Der Renault sowie der Ford waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die im Ford befindliche 80 Jahre alte Beifahrerin wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung vorsorglich in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird in Summe auf circa 14.000 Euro geschätzt. (jp)



Unterensingen (ES): Mit falschem Gewinnversprechen betrogen (Warnhinweis)



Ein Mann aus Unterensingen ist am Mittwoch Opfer dreister Telefonbetrüger geworden. Er erhielt am Vormittag einen Anruf, in dem ihm ein fünfstelliger Geldbetrag aus einem angeblichen Gewinnspiel versprochen wurde. Für die notwendige Überführung des Bargelds nach Unterensingen sei jedoch vorab die Bezahlung einer Gebühr nötig, so der kriminelle Anrufer. Der Mann schenkte dem vermeintlichen Gewinnversprechen Glauben und erwarb, wie vom Täter gefordert, Guthabenkarten im Wert von mehreren hundert Euro. Die Codes dieser Karten gab er daraufhin telefonisch dem Betrüger durch.



Die Polizei rät:



- Schenken Sie solchen Gewinnversprechen keinen Glauben,

insbesondere wenn die Auszahlung des Betrags an eine Bedingung oder

Bezahlung einer Gebühr geknüpft ist.



- Beenden Sie das Gespräch und legen Sie konsequent auf.



Beschäftigte des Einzelhandels werden ausdrücklich dazu ermuntert, insbesondere ältere Menschen, die Guthabenkarten von größerem Wert kaufen wollen, aktiv auf einen eventuellen Betrug hinzuweisen und im Verdachtsfall die örtliche Polizeidienststelle zu verständigen. Weitere Tipps finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/ (mr)



Albstadt (ZAK): Pkw contra Fußgänger



Ein derzeitigen Erkenntnissen nach leicht verletzter Fußgänger ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Lautlinger Straße ereignet hat. Ein 91-jähriger Toyota-Lenker befuhr gegen 17.30 Uhr den Kreisverkehr von der Sonnenstraße kommend in Richtung Lautlinger Straße. Hierauf übersah er vermutlich den von rechts nach links auf dem dortigen Fußgängerüberweg die Fahrbahn überquerenden 34-jährigen Passanten. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der Fußgänger stürzte und nach erster medizinischer Behandlung und Versorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde. Der Sachschaden am Pkw wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. (jp)



Bitz (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet



Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro sowie zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der L 448 zugetragen hat. Eine 74 Jahre alte Toyota-Lenkerin befuhr gegen 17.35 Uhr die L 449 von Richtung Winterlingen herkommend in Richtung Bitz. An der Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts aus Richtung Freudenweiler kommenden 45-jährigen Chevrolet-Lenkerin, woraufhin es zur Kollision kam. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (jp)